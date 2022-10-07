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В Рязанской области начали подготовку к следующему пожароопасному сезону

В Рязанской области начали подготовку к следующему пожароопасному сезону - РИА Новости, 07.10.2022

В Рязанской области начали подготовку к следующему пожароопасному сезону

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион начал подготовку к следующему пожароопасному сезону, до середины декабря разработают план... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:21

2022-10-07T12:21

2022-10-07T12:21

рязанская область

рязанская область

павел малков

общество

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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион начал подготовку к следующему пожароопасному сезону, до середины декабря разработают план действий."Начинаем подготовку к прохождению следующего пожароопасного сезона. Нельзя допустить повторения пожаров этого лета", - написал Малков в своем Telegram-канале.Он рассказал, что в государственном бюджетном учреждении "Пожлес" прошло выездное совещание с участием аудитора Счетной палаты РФ Сергея Мамедова и заместителя руководителя Рослесхоза Алексея Венглинского, на котором обсуждали совершенствование всех механизмов - от выявления возгораний до оперативного реагирования на них, вопросы взаимодействия с федеральным центром, формирование четких регламентов работы в условиях чрезвычайных ситуаций.По словам Малкова, в распоряжении "Пожлеса" сейчас 156 единиц техники, квадрокоптеры, беспилотник и 33 камеры, установленные в лесах."Необходимо понять, какое требуется обновление, как улучшить работу организации. Также предстоит установить ущерб от прошедших пожаров, расчистить и восстановить леса, наладить работу по обводнению торфяников, привести в порядок инфраструктуру в населенных пунктах. План действий должен быть подготовлен к середине декабря", - отметил губернатор.

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рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, павел малков, общество