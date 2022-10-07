https://ria.ru/20221007/podgotovka-1822175070.html

В ГД предложили возродить курсы начальной военной подготовки для молодежи

В ГД предложили возродить курсы начальной военной подготовки для молодежи - РИА Новости, 07.10.2022

В ГД предложили возродить курсы начальной военной подготовки для молодежи

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением возродить "на фоне складывающейся военно-политической обстановки"... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:47

2022-10-07T11:47

2022-10-07T12:18

яна лантратова

москва

госдума рф

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с предложением возродить "на фоне складывающейся военно-политической обстановки" бесплатные курсы и кружки начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста, копия запроса имеется в распоряжении РИА Новости."Считаю, что бесплатные кружки (клубы) начальной военной подготовки, предполагающей тактическую подготовку, обучение навыкам стрельбы и ухода за оружием, обращению с современной военной экипировкой и др. позволит повысить готовность населения к армейской службе, а также получить и закрепить навыки до призыва на военную службу", - указывается в запросе.По словам парламентария, в ряде регионов подобные курсы по военной подготовке начали открывать активисты на общественных началах. В Москве, добавляет она, "фиксируется рост популярности тиров и курсов инструкторов по стрельбе". Стоимость этих курсов не низкая - занятие у инструктора с карабином, к которому выдается 60 патронов, стоит порядка 6 тысяч рублей, а курс из 10 занятий обойдется более 60 тысяч соответственно, отмечает Лантратова."На основании изложенного, в связи с высокой общественной значимостью данного вопроса, прошу Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть целесообразность возрождения деятельности военно-патриотических клубов и движений в нашей стране по обучению основам начальной военной подготовки на безвозмездной основе с закреплением подведомственности по регламентированию таких структур", - добавляется в обращении.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20221005/tambovschina-1821661392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

яна лантратова, москва, госдума рф, общество, частичная мобилизация в россии