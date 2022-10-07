https://ria.ru/20221007/perevozki-1822246595.html

В Китае ожидается рост ж/д перевозок в связи с окончанием праздников

В Китае ожидается рост ж/д перевозок в связи с окончанием праздников - РИА Новости, 07.10.2022

В Китае ожидается рост ж/д перевозок в связи с окончанием праздников

Согласно данным корпорации "Китайские железные дороги" /КЖД/, 7 октября, в последний день выходных по случаю Национального праздника КНР, на железных дорогах... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:04

2022-10-07T15:04

2022-10-07T15:04

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно данным корпорации "Китайские железные дороги" /КЖД/, 7 октября, в последний день выходных по случаю Национального праздника КНР, на железных дорогах Китая будет совершено 7,45 миллионов поездок, поскольку туристы возвращаются в места своего постоянного пребывания, сообщает Синьхуа.По информации КЖД, в эту пятницу в путь отправятся 8386 пассажирских составов. Ранее в корпорации заявили, что 6 октября объем пассажиропотока на железных дорогах страны составил 6,42 миллиона человеко-раз. Местные железнодорожные ведомства приняли меры по улучшению качества услуг и повышению уровня безопасности пассажиров. За период с 28 сентября по 8 октября железнодорожным транспортом страны в общей сложности воспользуются 68,5 миллионов человек.

https://ria.ru/20220930/perevozki-1820552084.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай