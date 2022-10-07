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В Китае ожидается рост ж/д перевозок в связи с окончанием праздников - РИА Новости, 07.10.2022
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В Китае ожидается рост ж/д перевозок в связи с окончанием праздников
В Китае ожидается рост ж/д перевозок в связи с окончанием праздников - РИА Новости, 07.10.2022
В Китае ожидается рост ж/д перевозок в связи с окончанием праздников
Согласно данным корпорации "Китайские железные дороги" /КЖД/, 7 октября, в последний день выходных по случаю Национального праздника КНР, на железных дорогах... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:04
2022-10-07T15:04
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно данным корпорации "Китайские железные дороги" /КЖД/, 7 октября, в последний день выходных по случаю Национального праздника КНР, на железных дорогах Китая будет совершено 7,45 миллионов поездок, поскольку туристы возвращаются в места своего постоянного пребывания, сообщает Синьхуа.По информации КЖД, в эту пятницу в путь отправятся 8386 пассажирских составов. Ранее в корпорации заявили, что 6 октября объем пассажиропотока на железных дорогах страны составил 6,42 миллиона человеко-раз. Местные железнодорожные ведомства приняли меры по улучшению качества услуг и повышению уровня безопасности пассажиров. За период с 28 сентября по 8 октября железнодорожным транспортом страны в общей сложности воспользуются 68,5 миллионов человек.
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
15:04 07.10.2022
 

В Китае ожидается рост ж/д перевозок в связи с окончанием праздников

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЖелезная дорога в Китае
Железная дорога в Китае - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Железная дорога в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно данным корпорации "Китайские железные дороги" /КЖД/, 7 октября, в последний день выходных по случаю Национального праздника КНР, на железных дорогах Китая будет совершено 7,45 миллионов поездок, поскольку туристы возвращаются в места своего постоянного пребывания, сообщает Синьхуа.
По информации КЖД, в эту пятницу в путь отправятся 8386 пассажирских составов. Ранее в корпорации заявили, что 6 октября объем пассажиропотока на железных дорогах страны составил 6,42 миллиона человеко-раз. Местные железнодорожные ведомства приняли меры по улучшению качества услуг и повышению уровня безопасности пассажиров. За период с 28 сентября по 8 октября железнодорожным транспортом страны в общей сложности воспользуются 68,5 миллионов человек.
Контейнеры на железнодорожных путях - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 12:27Россия-Китай: Главное
"Трансконтейнер", РЖД и УБЖД запустил перевозки из Китая в Россию
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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