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Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.10.2022
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Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии
Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.10.2022
Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии
Многоотраслевая бизнес-миссия, в которой приняли участие более 20 российских производителей, впервые за долгое время прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 3 и 4 РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:44
2022-10-07T16:44
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
саудовская аравия
эр-рияд (город)
россия
экономика
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия, в которой приняли участие более 20 российских производителей, впервые за долгое время прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 3 и 4 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."За два дня компании провели более 250 целевых переговоров с потенциальными партнерами", - добавляет центр.Бизнес-миссию на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда открыла пленарная сессия, посвященная перспективам практического торгово-экономического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Перед российскими экспортерами и представителями арабского бизнеса выступили советник-посланник посольства России в Саудовской Аравии Александр Истомин, Торгпред РФ Станислав Янковец, председатель Саудовско-Российского Делового совета Тарик аль-Кахтани, руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибуло Джаббори.После пленарной сессии рабочий день продолжился программой двусторонних b2b-встреч. Всего на площадке миссии состоялось более 250 переговоров между представителями деловых кругов двух стран. Высокий интерес у саудовского бизнеса вызвали российские ИКТ решения, особенно с элементами кибербезопасности, уникальные строительные решения и материалы, продукция для нефтегазовой отрасли, медицинская и фармацевтическая продукция.Кроме того, после переговоров российские экспортеры посетили саудовские предприятия.Также во второй день миссии российская делегация провела многостороннюю питчинг-встречу с одним из крупнейших саудовских инвестиционных холдингов – Ajlan &amp; Bros Holding Group. Мероприятие было организовано Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства России в Королевстве Саудовская Аравия, а также ТПП Эр-Рияда.
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саудовская аравия
эр-рияд (город)
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, эр-рияд (город), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Россия, Экономика
16:44 07.10.2022
 

Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия, в которой приняли участие более 20 российских производителей, впервые за долгое время прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 3 и 4 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).

"За два дня компании провели более 250 целевых переговоров с потенциальными партнерами", - добавляет центр.

Бизнес-миссию на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда открыла пленарная сессия, посвященная перспективам практического торгово-экономического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Перед российскими экспортерами и представителями арабского бизнеса выступили советник-посланник посольства России в Саудовской Аравии Александр Истомин, Торгпред РФ Станислав Янковец, председатель Саудовско-Российского Делового совета Тарик аль-Кахтани, руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибуло Джаббори.

После пленарной сессии рабочий день продолжился программой двусторонних b2b-встреч. Всего на площадке миссии состоялось более 250 переговоров между представителями деловых кругов двух стран. Высокий интерес у саудовского бизнеса вызвали российские ИКТ решения, особенно с элементами кибербезопасности, уникальные строительные решения и материалы, продукция для нефтегазовой отрасли, медицинская и фармацевтическая продукция.
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Кроме того, после переговоров российские экспортеры посетили саудовские предприятия.
Также во второй день миссии российская делегация провела многостороннюю питчинг-встречу с одним из крупнейших саудовских инвестиционных холдингов – Ajlan & Bros Holding Group. Мероприятие было организовано Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства России в Королевстве Саудовская Аравия, а также ТПП Эр-Рияда.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Саудовская АравияЭр-Рияд (город)РоссияЭкономика
 
 
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