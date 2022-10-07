https://ria.ru/20221007/peregovory-1822292516.html

Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии

Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.10.2022

Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии

Многоотраслевая бизнес-миссия, в которой приняли участие более 20 российских производителей, впервые за долгое время прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 3 и 4 РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:44

2022-10-07T16:44

2022-10-07T16:44

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

саудовская аравия

эр-рияд (город)

россия

экономика

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия, в которой приняли участие более 20 российских производителей, впервые за долгое время прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 3 и 4 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."За два дня компании провели более 250 целевых переговоров с потенциальными партнерами", - добавляет центр.Бизнес-миссию на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда открыла пленарная сессия, посвященная перспективам практического торгово-экономического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Перед российскими экспортерами и представителями арабского бизнеса выступили советник-посланник посольства России в Саудовской Аравии Александр Истомин, Торгпред РФ Станислав Янковец, председатель Саудовско-Российского Делового совета Тарик аль-Кахтани, руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибуло Джаббори.После пленарной сессии рабочий день продолжился программой двусторонних b2b-встреч. Всего на площадке миссии состоялось более 250 переговоров между представителями деловых кругов двух стран. Высокий интерес у саудовского бизнеса вызвали российские ИКТ решения, особенно с элементами кибербезопасности, уникальные строительные решения и материалы, продукция для нефтегазовой отрасли, медицинская и фармацевтическая продукция.Кроме того, после переговоров российские экспортеры посетили саудовские предприятия.Также во второй день миссии российская делегация провела многостороннюю питчинг-встречу с одним из крупнейших саудовских инвестиционных холдингов – Ajlan & Bros Holding Group. Мероприятие было организовано Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства России в Королевстве Саудовская Аравия, а также ТПП Эр-Рияда.

https://ria.ru/20221006/brend-1821906968.html

саудовская аравия

эр-рияд (город)

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, эр-рияд (город), россия, экономика