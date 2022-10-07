Более 250 переговоров провели участники деловой миссии в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия, в которой приняли участие более 20 российских производителей, впервые за долгое время прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 3 и 4 октября, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"За два дня компании провели более 250 целевых переговоров с потенциальными партнерами", - добавляет центр.
Бизнес-миссию на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда открыла пленарная сессия, посвященная перспективам практического торгово-экономического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Перед российскими экспортерами и представителями арабского бизнеса выступили советник-посланник посольства России в Саудовской Аравии Александр Истомин, Торгпред РФ Станислав Янковец, председатель Саудовско-Российского Делового совета Тарик аль-Кахтани, руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибуло Джаббори.
После пленарной сессии рабочий день продолжился программой двусторонних b2b-встреч. Всего на площадке миссии состоялось более 250 переговоров между представителями деловых кругов двух стран. Высокий интерес у саудовского бизнеса вызвали российские ИКТ решения, особенно с элементами кибербезопасности, уникальные строительные решения и материалы, продукция для нефтегазовой отрасли, медицинская и фармацевтическая продукция.
"За два дня компании провели более 250 целевых переговоров с потенциальными партнерами", - добавляет центр.
Бизнес-миссию на площадке Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда открыла пленарная сессия, посвященная перспективам практического торгово-экономического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Перед российскими экспортерами и представителями арабского бизнеса выступили советник-посланник посольства России в Саудовской Аравии Александр Истомин, Торгпред РФ Станислав Янковец, председатель Саудовско-Российского Делового совета Тарик аль-Кахтани, руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибуло Джаббори.
После пленарной сессии рабочий день продолжился программой двусторонних b2b-встреч. Всего на площадке миссии состоялось более 250 переговоров между представителями деловых кругов двух стран. Высокий интерес у саудовского бизнеса вызвали российские ИКТ решения, особенно с элементами кибербезопасности, уникальные строительные решения и материалы, продукция для нефтегазовой отрасли, медицинская и фармацевтическая продукция.
Кроме того, после переговоров российские экспортеры посетили саудовские предприятия.
Также во второй день миссии российская делегация провела многостороннюю питчинг-встречу с одним из крупнейших саудовских инвестиционных холдингов – Ajlan & Bros Holding Group. Мероприятие было организовано Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России и Торгового представительства России в Королевстве Саудовская Аравия, а также ТПП Эр-Рияда.