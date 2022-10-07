https://ria.ru/20221007/pdd-1822156373.html

Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности

Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности - РИА Новости, 07.10.2022

Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности

Введен полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте кабмина РФ. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:46

2022-10-07T10:46

2022-10-07T10:46

авто

россия

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Введен полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте кабмина РФ.Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся, в том числе, езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок."Новым постановлением правительства введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысит безопасность движения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220831/tekhosmotr-1813591171.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, россия, общество