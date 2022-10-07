https://ria.ru/20221007/pdd-1822156373.html
Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности
Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности - РИА Новости, 07.10.2022
Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности
Введен полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте кабмина РФ. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:46
2022-10-07T10:46
2022-10-07T10:46
авто
россия
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Введен полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте кабмина РФ.Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся, в том числе, езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок."Новым постановлением правительства введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысит безопасность движения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220831/tekhosmotr-1813591171.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, общество
Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности
Правительство полностью запретило движение, остановки и стоянки на островках безопасности
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Введен полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте
кабмина РФ.
Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся, в том числе, езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.
"Новым постановлением правительства введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысит безопасность движения", - говорится в сообщении.