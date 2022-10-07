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Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности - РИА Новости, 07.10.2022
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Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности
Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности - РИА Новости, 07.10.2022
Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности
Введен полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте кабмина РФ. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:46
2022-10-07T10:46
авто
россия
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Введен полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте кабмина РФ.Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся, в том числе, езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок."Новым постановлением правительства введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысит безопасность движения", - говорится в сообщении.
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авто, россия, общество
Авто, Россия, Общество
10:46 07.10.2022
 
Автомобилям полностью запретили находиться на островках безопасности

Правительство полностью запретило движение, остановки и стоянки на островках безопасности

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАвтомобиль такси и знак "Остановка запрещена"
Автомобиль такси и знак Остановка запрещена - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси и знак "Остановка запрещена". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Введен полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте кабмина РФ.
Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся, в том числе, езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.
"Новым постановлением правительства введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысит безопасность движения", - говорится в сообщении.
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