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Группа мигрантов ворвалась в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром - РИА Новости, 07.10.2022
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Группа мигрантов ворвалась в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром
Группа мигрантов ворвалась в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром - РИА Новости, 07.10.2022
Группа мигрантов ворвалась в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром
Около полусотни человек, входящих в сообщество по защите прав мигрантов Chapelle Debout!, в пятницу ворвались в здание мэрии Парижа, требуя встречи с мэром... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:04
2022-10-07T17:04
в мире
анн идальго
париж
франция
иль-де-франс
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Около полусотни человек, входящих в сообщество по защите прав мигрантов Chapelle Debout!, в пятницу ворвались в здание мэрии Парижа, требуя встречи с мэром французской столицы Анн Идальго, сообщает сообщество на своей странице в соцсетях.Активисты требуют, чтобы мэрия города предоставила им жилье."Мы провели две акции в июле и находимся на стадии переговоров с префектурой региона Иль-де-Франс по вопросу размещения мигрантов, но они не гарантировали жилье всем и отказываются предоставлять временные приюты. А мэрия Парижа молчит и не отвечает на наши письма, хотя обещала релоцировать мигрантов, обещала, что никто из нас не вернется на улицы", – написали активисты.Позже они сообщили, что в мэрии согласились их принять.Согласно отчету ассоциации "Форум беженцев" (Forum réfugiés), опубликованному в июне, рост числа беженцев и просителей убежища во Франции в 2021 году составил 28% по сравнению с 2020 годом. Свыше 54 тысячи человек получили убежище, что стало рекордным числом легализованных просителей убежища за год, отмечает ассоциация.На данный момент французская национальная система приема просителей убежища (DNA) располагает 100 тысячами мест для их размещения.Беженцам французские власти выделяют 10 тысяч мест во временных центрах размещения.В сентябре правительство Франции сообщило, что согласно бюджету на 2023 год, будут дополнительно созданы 5900 мест в приютах для беженцев и просителей убежища в различных центрах оперативного размещения.
https://ria.ru/20220825/migranty-1812187379.html
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в мире, анн идальго, париж, франция, иль-де-франс
В мире, Анн Идальго, Париж, Франция, Иль-де-Франс
17:04 07.10.2022
 
Группа мигрантов ворвалась в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром

Около полусотни мигрантов ворвались в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром Идальго

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Около полусотни человек, входящих в сообщество по защите прав мигрантов Chapelle Debout!, в пятницу ворвались в здание мэрии Парижа, требуя встречи с мэром французской столицы Анн Идальго, сообщает сообщество на своей странице в соцсетях.
Активисты требуют, чтобы мэрия города предоставила им жилье.
"Мы провели две акции в июле и находимся на стадии переговоров с префектурой региона Иль-де-Франс по вопросу размещения мигрантов, но они не гарантировали жилье всем и отказываются предоставлять временные приюты. А мэрия Парижа молчит и не отвечает на наши письма, хотя обещала релоцировать мигрантов, обещала, что никто из нас не вернется на улицы", – написали активисты.
Позже они сообщили, что в мэрии согласились их принять.
Согласно отчету ассоциации "Форум беженцев" (Forum réfugiés), опубликованному в июне, рост числа беженцев и просителей убежища во Франции в 2021 году составил 28% по сравнению с 2020 годом. Свыше 54 тысячи человек получили убежище, что стало рекордным числом легализованных просителей убежища за год, отмечает ассоциация.
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На данный момент французская национальная система приема просителей убежища (DNA) располагает 100 тысячами мест для их размещения.
Беженцам французские власти выделяют 10 тысяч мест во временных центрах размещения.
В сентябре правительство Франции сообщило, что согласно бюджету на 2023 год, будут дополнительно созданы 5900 мест в приютах для беженцев и просителей убежища в различных центрах оперативного размещения.
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