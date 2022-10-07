https://ria.ru/20221007/parizh-1822300906.html

Группа мигрантов ворвалась в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром

Группа мигрантов ворвалась в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром - РИА Новости, 07.10.2022

Группа мигрантов ворвалась в парижскую ратушу, требуя встречи с мэром

Около полусотни человек, входящих в сообщество по защите прав мигрантов Chapelle Debout!, в пятницу ворвались в здание мэрии Парижа, требуя встречи с мэром... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:04

2022-10-07T17:04

2022-10-07T17:04

в мире

анн идальго

париж

франция

иль-де-франс

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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. Около полусотни человек, входящих в сообщество по защите прав мигрантов Chapelle Debout!, в пятницу ворвались в здание мэрии Парижа, требуя встречи с мэром французской столицы Анн Идальго, сообщает сообщество на своей странице в соцсетях.Активисты требуют, чтобы мэрия города предоставила им жилье."Мы провели две акции в июле и находимся на стадии переговоров с префектурой региона Иль-де-Франс по вопросу размещения мигрантов, но они не гарантировали жилье всем и отказываются предоставлять временные приюты. А мэрия Парижа молчит и не отвечает на наши письма, хотя обещала релоцировать мигрантов, обещала, что никто из нас не вернется на улицы", – написали активисты.Позже они сообщили, что в мэрии согласились их принять.Согласно отчету ассоциации "Форум беженцев" (Forum réfugiés), опубликованному в июне, рост числа беженцев и просителей убежища во Франции в 2021 году составил 28% по сравнению с 2020 годом. Свыше 54 тысячи человек получили убежище, что стало рекордным числом легализованных просителей убежища за год, отмечает ассоциация.На данный момент французская национальная система приема просителей убежища (DNA) располагает 100 тысячами мест для их размещения.Беженцам французские власти выделяют 10 тысяч мест во временных центрах размещения.В сентябре правительство Франции сообщило, что согласно бюджету на 2023 год, будут дополнительно созданы 5900 мест в приютах для беженцев и просителей убежища в различных центрах оперативного размещения.

https://ria.ru/20220825/migranty-1812187379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221002/migranty-1820937186.html

париж

франция

иль-де-франс

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анн идальго, париж, франция, иль-де-франс