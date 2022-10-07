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Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях - РИА Новости, 07.10.2022
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Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях
Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях - РИА Новости, 07.10.2022
Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях
Бесплатный отдых для детей в осенние каникулы нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:51
2022-10-07T15:51
единая россия
россия
андрей турчак
сергей шойгу
украина
частичная мобилизация в россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бесплатный отдых для детей в осенние каникулы нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."В многих наших регионах детям из малоимущих семей предоставляются бесплатные путевки в лагеря или же компенсируются затраты, если родители купили путевки самостоятельно. Аналогичную практику можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он попросил секретарей региональных отделений партии, глав муниципалитетов обеспечить возможность бесплатного отдыха в лагерях для детей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации или отправившихся в зону спецоперации добровольно.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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единая россия, россия, андрей турчак, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии, владимир путин, общество
Единая Россия, Россия, Андрей Турчак, Сергей Шойгу, Украина, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Общество
15:51 07.10.2022
 
Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях

Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях в осенние каникулы

© РИА Новости / Александр ТитковДетский лагерь "Большое приключение"
Детский лагерь Большое приключение - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Титков
Детский лагерь "Большое приключение". Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бесплатный отдых для детей в осенние каникулы нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"В многих наших регионах детям из малоимущих семей предоставляются бесплатные путевки в лагеря или же компенсируются затраты, если родители купили путевки самостоятельно. Аналогичную практику можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Он попросил секретарей региональных отделений партии, глав муниципалитетов обеспечить возможность бесплатного отдыха в лагерях для детей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации или отправившихся в зону спецоперации добровольно.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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Единая РоссияРоссияАндрей ТурчакСергей ШойгуУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииВладимир ПутинОбщество
 
 
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