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Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях
Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях - РИА Новости, 07.10.2022
Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях
Бесплатный отдых для детей в осенние каникулы нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:51
2022-10-07T15:51
2022-10-07T15:51
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частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Бесплатный отдых для детей в осенние каникулы нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."В многих наших регионах детям из малоимущих семей предоставляются бесплатные путевки в лагеря или же компенсируются затраты, если родители купили путевки самостоятельно. Аналогичную практику можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он попросил секретарей региональных отделений партии, глав муниципалитетов обеспечить возможность бесплатного отдыха в лагерях для детей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации или отправившихся в зону спецоперации добровольно.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях
Турчак предложил организовать для детей мобилизованных отдых в лагерях в осенние каникулы