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Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:51

2022-10-07T09:51

2022-10-07T09:51

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.45 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что украинские войска в 8.50 выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров и в 9.09 по Куйбышевскому и Киевскому районам - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины