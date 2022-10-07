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Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:51
2022-10-07T09:51
2022-10-07T09:51
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.45 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что украинские войска в 8.50 выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров и в 9.09 по Куйбышевскому и Киевскому районам - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Макеевка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили еще 14 натовских снарядов по Донецку и Макеевке