https://ria.ru/20221007/obstrel-1822327147.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:56
2022-10-07T17:56
2022-10-07T17:56
специальная военная операция на украине
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красногоровка
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.07 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17.32 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.Представительством также был зафиксирован обстрел поселка Новобахмутовка. В 17.10 украинские войска выпустили по нему восемь мин калибра 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, красногоровка, донецк (днр), сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красногоровка, Донецк (ДНР), СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку