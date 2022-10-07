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Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка

Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские военные обстреляли из "Града" Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:43

2022-10-07T13:43

2022-10-07T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина