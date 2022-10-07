https://ria.ru/20221007/obstrel-1822117222.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T02:24

2022-10-07T02:24

2022-10-07T02:25

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

сцкк

украина

куйбышевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814138489_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_12e521625d315e78df954ced4f1e4fc9.jpg

ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм... 01.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220925/dnr-1819268678.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), сцкк, украина, куйбышевский район