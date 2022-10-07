https://ria.ru/20221007/obstrel-1822117222.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:24
2022-10-07T02:24
2022-10-07T02:25
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
сцкк
украина
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 01.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм... 01.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220925/dnr-1819268678.html
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донецк (днр), сцкк, украина, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), СЦКК, Украина, Куйбышевский район
02:24 07.10.2022 (обновлено: 02:25 07.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров