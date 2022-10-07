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ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/oborona-1822248094.html
ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов
ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов
Большое количество техники и живой силы украинских войск уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона, сообщил замглавы... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:08
2022-10-07T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
днепр (город)
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большое количество техники и живой силы украинских войск уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Очень большое скопление техники, большое скопление живой силы. По большому счету, все эти силы рвутся на Херсон... Сейчас пошли черед Давыдов Брод, пошли близко к Днепру и зашли в определенный огневой мешок, продолжается (их) уничтожение. Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это не близкий путь, это около 140 км сейчас в данный момент. Сейчас нацисты уперлись в эшелонированную линию защиты, которая выстроена министерством обороны РФ", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.Минобороны РФ 2 октября в своей сводке сообщило, что противник вел активные наступательные действия в направлении населённого пункта Давыдов Брод, но был остановлен, потери украинской армии превысили 240 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
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в мире, кирилл стремоусов, днепр (город), херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Днепр (город), Херсонская область , Херсон
15:08 07.10.2022
 
ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов

Стремоусов: украинские военные уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большое количество техники и живой силы украинских войск уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Очень большое скопление техники, большое скопление живой силы. По большому счету, все эти силы рвутся на Херсон... Сейчас пошли черед Давыдов Брод, пошли близко к Днепру и зашли в определенный огневой мешок, продолжается (их) уничтожение. Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это не близкий путь, это около 140 км сейчас в данный момент. Сейчас нацисты уперлись в эшелонированную линию защиты, которая выстроена министерством обороны РФ", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.
Минобороны РФ 2 октября в своей сводке сообщило, что противник вел активные наступательные действия в направлении населённого пункта Давыдов Брод, но был остановлен, потери украинской армии превысили 240 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовДнепр (город)Херсонская областьХерсон
 
 
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