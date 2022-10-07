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ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов
ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов - РИА Новости, 07.10.2022
ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов
Большое количество техники и живой силы украинских войск уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона, сообщил замглавы... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:08
2022-10-07T15:08
2022-10-07T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
днепр (город)
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большое количество техники и живой силы украинских войск уперлось в линию обороны в районе Давыдова Брода, что в 140 километрах от Херсона, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Очень большое скопление техники, большое скопление живой силы. По большому счету, все эти силы рвутся на Херсон... Сейчас пошли черед Давыдов Брод, пошли близко к Днепру и зашли в определенный огневой мешок, продолжается (их) уничтожение. Пытаются через этот участок пройти, но до Херсона это не близкий путь, это около 140 км сейчас в данный момент. Сейчас нацисты уперлись в эшелонированную линию защиты, которая выстроена министерством обороны РФ", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.Украинские войска несколько дней назад предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.Минобороны РФ 2 октября в своей сводке сообщило, что противник вел активные наступательные действия в направлении населённого пункта Давыдов Брод, но был остановлен, потери украинской армии превысили 240 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кирилл стремоусов, днепр (город), херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Днепр (город), Херсонская область , Херсон
ВСУ уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона, заявил Стремоусов
Стремоусов: украинские военные уперлись в линию обороны в 140 километрах от Херсона