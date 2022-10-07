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Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/novobakhmutovka-1822340402.html
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:39
2022-10-07T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822274130.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
18:39 07.10.2022
 
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:35Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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