https://ria.ru/20221007/novobakhmutovka-1822340402.html

Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:39

2022-10-07T18:39

2022-10-07T18:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.

https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822274130.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины