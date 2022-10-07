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Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:39
2022-10-07T18:39
2022-10-07T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике шесть снарядов, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822274130.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов