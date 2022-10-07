https://ria.ru/20221007/natsvalyuty-1822249119.html

Переход на нацвалюты в СНГ позволит укрепить суверенитет, заявил Путин

Переход на нацвалюты в СНГ позволит укрепить суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 07.10.2022

Переход на нацвалюты в СНГ позволит укрепить суверенитет, заявил Путин

Переход на национальные валюты во взаимоотношениях со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию, это не связано с политической... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:10

2022-10-07T15:10

2022-10-07T15:25

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СТРЕЛЬНА, 7 окт - РИА Новости. Переход на национальные валюты во взаимоотношениях со странами СНГ позволит укрепить суверенитет стран и углубить интеграцию, это не связано с политической конъюнктурой, заявил президент России Владимир Путин."Уверен, развить такие позитивные тенденции (увеличение товарооборота РФ со странами СНГ) позволит более энергичный переход на национальные валюты во взаиморасчетах со странами содружества. Собственно говоря, мы с вами делаем это на протяжении многих лет, и это никак не привязано к какой бы то ни было политической конъюнктуре. Это будет способствовать укреплению финансового суверенитета наших государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональной экономической интеграции", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ.

https://ria.ru/20221007/krizis-1822112467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

снг, владимир путин, россия, политика, в мире, экономика, валюта