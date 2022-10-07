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СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек - РИА Новости, 07.10.2022
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СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек
СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек - РИА Новости, 07.10.2022
СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек
Число погибших в результате нападения с ножом перед зданием казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) увеличилось до двух, раненых - до шести,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:15
2022-10-07T02:19
в мире
лас-вегас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в результате нападения с ножом перед зданием казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) увеличилось до двух, раненых - до шести, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на капитана полиции Дори Корена.Ранее полиция города сообщила, что по меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения в результате нападения, они были доставлены в больницу. Также сообщалось, что был подозреваемый задержан.Как уточняется в сообщении, нападение произошло перед казино Wynn на знаменитой улице Лас-Вегас-Стрип.По словам Корена, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.Правоохранитель также сообщил, что на месте преступления был найден большой кухонный нож.Как сообщает телеканал ABC, среди пострадавших были так называемые "шоугёрлз" - одетые в костюмы танцовщиц девушки, которые часто позируют на улице Лас-Вегас-Стрип для фотографий с туристами.
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в мире, лас-вегас, невада
В мире, Лас-Вегас, Невада
02:15 07.10.2022 (обновлено: 02:19 07.10.2022)
 
СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек

NBC News: число погибших после нападения на казино в Лас-Вегасе возросло до двух человек

© AP Photo / John LocherСотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / John Locher
Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в результате нападения с ножом перед зданием казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) увеличилось до двух, раненых - до шести, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на капитана полиции Дори Корена.
Ранее полиция города сообщила, что по меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения в результате нападения, они были доставлены в больницу. Также сообщалось, что был подозреваемый задержан.
Полицейский автомобиль
29 августа, 13:44
При стрельбе в США погибли два человека
Как уточняется в сообщении, нападение произошло перед казино Wynn на знаменитой улице Лас-Вегас-Стрип.
По словам Корена, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Правоохранитель также сообщил, что на месте преступления был найден большой кухонный нож.
Как сообщает телеканал ABC, среди пострадавших были так называемые "шоугёрлз" - одетые в костюмы танцовщиц девушки, которые часто позируют на улице Лас-Вегас-Стрип для фотографий с туристами.
Сотрудник полиции на месте стельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 02.10.2017
2 октября 2017, 11:39
Полиция Лас-Вегаса ликвидировала мужчину, устроившего стрельбу у казино
 
В миреЛас-ВегасНевада
 
 
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