https://ria.ru/20221007/napadenie-1822117046.html

СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек

СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек - РИА Новости, 07.10.2022

СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек

Число погибших в результате нападения с ножом перед зданием казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) увеличилось до двух, раненых - до шести,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T02:15

2022-10-07T02:15

2022-10-07T02:19

в мире

лас-вегас

невада

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в результате нападения с ножом перед зданием казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) увеличилось до двух, раненых - до шести, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на капитана полиции Дори Корена.Ранее полиция города сообщила, что по меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения в результате нападения, они были доставлены в больницу. Также сообщалось, что был подозреваемый задержан.Как уточняется в сообщении, нападение произошло перед казино Wynn на знаменитой улице Лас-Вегас-Стрип.По словам Корена, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.Правоохранитель также сообщил, что на месте преступления был найден большой кухонный нож.Как сообщает телеканал ABC, среди пострадавших были так называемые "шоугёрлз" - одетые в костюмы танцовщиц девушки, которые часто позируют на улице Лас-Вегас-Стрип для фотографий с туристами.

https://ria.ru/20220829/strelba-1812883624.html

https://ria.ru/20171002/1505989251.html

лас-вегас

невада

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в мире, лас-вегас, невада