https://ria.ru/20221007/napadenie-1822117046.html
СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек
СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек - РИА Новости, 07.10.2022
СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек
Число погибших в результате нападения с ножом перед зданием казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) увеличилось до двух, раненых - до шести,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:15
2022-10-07T02:15
2022-10-07T02:19
в мире
лас-вегас
невада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150604/14/1506041469_0:0:3801:2138_1920x0_80_0_0_83c76dcbe4f97bde773b47c6c4a14813.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в результате нападения с ножом перед зданием казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) увеличилось до двух, раненых - до шести, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на капитана полиции Дори Корена.Ранее полиция города сообщила, что по меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения в результате нападения, они были доставлены в больницу. Также сообщалось, что был подозреваемый задержан.Как уточняется в сообщении, нападение произошло перед казино Wynn на знаменитой улице Лас-Вегас-Стрип.По словам Корена, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.Правоохранитель также сообщил, что на месте преступления был найден большой кухонный нож.Как сообщает телеканал ABC, среди пострадавших были так называемые "шоугёрлз" - одетые в костюмы танцовщиц девушки, которые часто позируют на улице Лас-Вегас-Стрип для фотографий с туристами.
https://ria.ru/20220829/strelba-1812883624.html
https://ria.ru/20171002/1505989251.html
лас-вегас
невада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150604/14/1506041469_0:0:3507:2630_1920x0_80_0_0_1917c2c6cd8d4726db094483d0623899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лас-вегас, невада
В мире, Лас-Вегас, Невада
02:15 07.10.2022 (обновлено: 02:19 07.10.2022)
СМИ: число жертв после нападения в Лас-Вегасе увеличилось до двух человек
NBC News: число погибших после нападения на казино в Лас-Вегасе возросло до двух человек
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Число погибших в результате нападения с ножом перед зданием казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада) увеличилось до двух, раненых - до шести, сообщает
телеканал NBC News со ссылкой на капитана полиции Дори Корена.
Ранее полиция города сообщила, что по меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения в результате нападения, они были доставлены в больницу. Также сообщалось, что был подозреваемый задержан.
Как уточняется в сообщении, нападение произошло перед казино Wynn на знаменитой улице Лас-Вегас-Стрип.
По словам Корена, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Правоохранитель также сообщил, что на месте преступления был найден большой кухонный нож.
Как сообщает телеканал ABC, среди пострадавших были так называемые "шоугёрлз" - одетые в костюмы танцовщиц девушки, которые часто позируют на улице Лас-Вегас-Стрип для фотографий с туристами.