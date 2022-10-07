https://ria.ru/20221007/nagrada-1822241169.html

Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области

Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022

Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалева. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:52

2022-10-07T14:52

2022-10-07T14:58

херсонская область

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалева.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалева Алексея Ивановича - министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно)", - говорится в документе.Как сообщал Следственный комитет России, замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим.

https://ria.ru/20220925/zhuravko-1819354787.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , владимир путин, общество, россия