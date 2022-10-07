Рейтинг@Mail.ru
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/nagrada-1822241169.html
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалева. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:52
2022-10-07T14:58
херсонская область
владимир путин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812975716_139:50:749:393_1920x0_80_0_0_b972867f5a942f914d00becb0d12d585.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалева.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалева Алексея Ивановича - министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно)", - говорится в документе.Как сообщал Следственный комитет России, замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим.
https://ria.ru/20220925/zhuravko-1819354787.html
https://ria.ru/20220915/geroi-1817027472.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812975716_94:63:751:556_1920x0_80_0_0_35531a6ab0cbf8b70881d3c79244ebcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир путин, общество, россия
Херсонская область , Владимир Путин, Общество, Россия
14:52 07.10.2022 (обновлено: 14:58 07.10.2022)
 
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области

Путин посмертно наградил убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Ковалева

© Фото : соцсети Алексея КовалеваАлексей Ковалев
Алексей Ковалев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : соцсети Алексея Ковалева
Алексей Ковалев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалева.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Алексей Журавко
25 сентября, 17:30
Пушилин посмертно наградил экс-депутата Рады, погибшего при обстреле ВСУ
"За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалева Алексея Ивановича - министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно)", - говорится в документе.
Как сообщал Следственный комитет России, замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим.
Посмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 16:06
В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума
 
Херсонская областьВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала