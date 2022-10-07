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Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области - РИА Новости, 07.10.2022
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалева. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:52
2022-10-07T14:52
2022-10-07T14:58
херсонская область
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Алексея Ковалева.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалева Алексея Ивановича - министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно)", - говорится в документе.Как сообщал Следственный комитет России, замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексей Ковалев скончался в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим.
https://ria.ru/20220925/zhuravko-1819354787.html
https://ria.ru/20220915/geroi-1817027472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , владимир путин, общество, россия
Херсонская область , Владимир Путин, Общество, Россия
14:52 07.10.2022 (обновлено: 14:58 07.10.2022)
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области
Путин посмертно наградил убитого министра сельского хозяйства Херсонской области Ковалева