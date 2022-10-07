Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/naemniki-1822154449.html
Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ
Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022
Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ
Все больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, инструкторы сейчас стали командирами подразделений, заявил врио... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:38
2022-10-07T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
нато
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_0:401:2901:2033_1920x0_80_0_0_eb54e78e6c115a677924c6164a62a11d.jpg
ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Все больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, инструкторы сейчас стали командирами подразделений, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами - сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много наемников фиксируем - польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить", - сказал Пушилин журналистам.Он добавил, что все подразделения, в том числе и чеченские отряды, совместными усилиями приближают момент освобождения всех территорий, "чтобы это произошло как можно быстрее".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798700556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f2f3fb0d33b3561baecd399704f6b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, нато, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:38 07.10.2022
 
Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ

Пушилин: на линии соприкосновения фиксируется все больше наемников из стран НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Все больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, инструкторы сейчас стали командирами подразделений, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами - сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много наемников фиксируем - польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить", - сказал Пушилин журналистам.
Он добавил, что все подразделения, в том числе и чеченские отряды, совместными усилиями приближают момент освобождения всех территорий, "чтобы это произошло как можно быстрее".
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала