https://ria.ru/20221007/naemniki-1822154449.html
Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ
Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022
Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ
Все больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, инструкторы сейчас стали командирами подразделений, заявил врио... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:38
2022-10-07T10:38
2022-10-07T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
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вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Все больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, инструкторы сейчас стали командирами подразделений, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами - сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много наемников фиксируем - польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить", - сказал Пушилин журналистам.Он добавил, что все подразделения, в том числе и чеченские отряды, совместными усилиями приближают момент освобождения всех территорий, "чтобы это произошло как можно быстрее".
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ
Пушилин: на линии соприкосновения фиксируется все больше наемников из стран НАТО