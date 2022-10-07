https://ria.ru/20221007/naemniki-1822154449.html

Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ

Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022

Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ

Все больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, инструкторы сейчас стали командирами подразделений, заявил врио... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:38

2022-10-07T10:38

2022-10-07T10:38

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денис пушилин

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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Все больше наемников из стран НАТО фиксируется на разных участках линии соприкосновения в ДНР, инструкторы сейчас стали командирами подразделений, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Противник сейчас не тот, который был в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровенно просматривается присутствие НАТО не только в вооружении, боеприпасах. Изначально они были инструкторами - сейчас они становятся командирами подразделений смешанных. Очень много наемников фиксируем - польских, британских. Последнее обучение было на территории Британии. Они уже перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить", - сказал Пушилин журналистам.Он добавил, что все подразделения, в том числе и чеченские отряды, совместными усилиями приближают момент освобождения всех территорий, "чтобы это произошло как можно быстрее".

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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