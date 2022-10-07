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Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы

Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы - РИА Новости, 07.10.2022

Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы

Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:38

2022-10-07T10:38

2022-10-07T10:38

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москва

петр бирюков

благоустройство

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В рамках реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию комфортных мест для отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от жилых домов. Проекты разрабатываем совместно с местными жителями, стараемся максимально учесть все их пожелания. В этом году обновили сквер на улице Юности в Вешняках, теперь это - современное многофункциональное пространство, где можно отдохнуть и позаниматься спортом. Сделали большую детскую площадку, зоны с настольными играми, смонтировали модульный скейт-парк, летний кинотеатр, павильон для мероприятий и выставок", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что в рамках работ заменили покрытие пешеходных дорожек, обустроили системы освещения и видеонаблюдения, лавочки с зарядными слотами. Провели дополнительное озеленение: высадили около 80 деревьев и почти 2,9 тысячи кустарников, а также проложили велодорожку и отделили ее от пешеходной, оборудовали парковки для велосипедов и самокатов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, благоустройство