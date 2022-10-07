Рейтинг@Mail.ru
Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221007/moskva-1822154340.html
Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы
Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы - РИА Новости, 07.10.2022
Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы
Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:38
2022-10-07T10:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822151984_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_58d17550b9976e43894ecf3cd81794e8.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В рамках реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию комфортных мест для отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от жилых домов. Проекты разрабатываем совместно с местными жителями, стараемся максимально учесть все их пожелания. В этом году обновили сквер на улице Юности в Вешняках, теперь это - современное многофункциональное пространство, где можно отдохнуть и позаниматься спортом. Сделали большую детскую площадку, зоны с настольными играми, смонтировали модульный скейт-парк, летний кинотеатр, павильон для мероприятий и выставок", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что в рамках работ заменили покрытие пешеходных дорожек, обустроили системы освещения и видеонаблюдения, лавочки с зарядными слотами. Провели дополнительное озеленение: высадили около 80 деревьев и почти 2,9 тысячи кустарников, а также проложили велодорожку и отделили ее от пешеходной, оборудовали парковки для велосипедов и самокатов.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822151984_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_22d88ec295201c5293c4fb9e9138761e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Благоустройство
10:38 07.10.2022
 

Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЗоны для отдыха и спорта появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы
Зоны для отдыха и спорта появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию комфортных мест для отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от жилых домов. Проекты разрабатываем совместно с местными жителями, стараемся максимально учесть все их пожелания. В этом году обновили сквер на улице Юности в Вешняках, теперь это - современное многофункциональное пространство, где можно отдохнуть и позаниматься спортом. Сделали большую детскую площадку, зоны с настольными играми, смонтировали модульный скейт-парк, летний кинотеатр, павильон для мероприятий и выставок", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЗоны для отдыха и спорта появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы
Зоны для отдыха и спорта появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Зоны для отдыха и спорта появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы
Отмечается, что в рамках работ заменили покрытие пешеходных дорожек, обустроили системы освещения и видеонаблюдения, лавочки с зарядными слотами. Провели дополнительное озеленение: высадили около 80 деревьев и почти 2,9 тысячи кустарников, а также проложили велодорожку и отделили ее от пешеходной, оборудовали парковки для велосипедов и самокатов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала