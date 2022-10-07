Зоны для отдыха и спорта появились на улице Юности на востоке Москвы
© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЗоны для отдыха и спорта появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию комфортных мест для отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от жилых домов. Проекты разрабатываем совместно с местными жителями, стараемся максимально учесть все их пожелания. В этом году обновили сквер на улице Юности в Вешняках, теперь это - современное многофункциональное пространство, где можно отдохнуть и позаниматься спортом. Сделали большую детскую площадку, зоны с настольными играми, смонтировали модульный скейт-парк, летний кинотеатр, павильон для мероприятий и выставок", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЗоны для отдыха и спорта появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы
Зоны для отдыха и спорта появились в сквере на улице Юности на востоке Москвы
Отмечается, что в рамках работ заменили покрытие пешеходных дорожек, обустроили системы освещения и видеонаблюдения, лавочки с зарядными слотами. Провели дополнительное озеленение: высадили около 80 деревьев и почти 2,9 тысячи кустарников, а также проложили велодорожку и отделили ее от пешеходной, оборудовали парковки для велосипедов и самокатов.