https://ria.ru/20221007/mobilizovannyy-1822143504.html
На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный
На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный - РИА Новости, 07.10.2022
На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный
Военные следователи устанавливают причины смерти второго мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:47
2022-10-07T09:47
2022-10-07T11:51
частичная мобилизация в россии
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Военные следователи устанавливают причины смерти второго мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.О первом случае смерти мобилизованного на сборном пункте в Новосибирске омбудсмен сообщала 4 октября."Да, подтверждаю, что был второй случай (смерти мобилизованного. — Прим. ред.). Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю", — сказала она.Как сообщалось, в Новосибирском высшем военном командном училище находятся мобилизованные сразу из нескольких регионов Сибири.
новосибирск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, происшествия, новосибирск
Частичная мобилизация в России, Происшествия, Новосибирск
09:47 07.10.2022 (обновлено: 11:51 07.10.2022)
На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный
Омбудсмен Шалабаева заявила о гибели мобилизованного в новосибирском военном училище
НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Военные следователи устанавливают причины смерти второго мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
О первом случае смерти мобилизованного на сборном пункте в Новосибирске омбудсмен сообщала 4 октября.
"Да, подтверждаю, что был второй случай (смерти мобилизованного. — Прим. ред.). Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю", — сказала она.
Как сообщалось, в Новосибирском высшем военном командном училище находятся мобилизованные сразу из нескольких регионов Сибири.