https://ria.ru/20221007/mobilizovannyy-1822143504.html

На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный

На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный - РИА Новости, 07.10.2022

На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный

Военные следователи устанавливают причины смерти второго мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:47

2022-10-07T09:47

2022-10-07T11:51

частичная мобилизация в россии

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Военные следователи устанавливают причины смерти второго мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.О первом случае смерти мобилизованного на сборном пункте в Новосибирске омбудсмен сообщала 4 октября."Да, подтверждаю, что был второй случай (смерти мобилизованного. — Прим. ред.). Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю", — сказала она.Как сообщалось, в Новосибирском высшем военном командном училище находятся мобилизованные сразу из нескольких регионов Сибири.

новосибирск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, происшествия, новосибирск