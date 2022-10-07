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На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный - РИА Новости, 07.10.2022
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На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный
На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный - РИА Новости, 07.10.2022
На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный
Военные следователи устанавливают причины смерти второго мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:47
2022-10-07T11:51
частичная мобилизация в россии
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Военные следователи устанавливают причины смерти второго мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.О первом случае смерти мобилизованного на сборном пункте в Новосибирске омбудсмен сообщала 4 октября."Да, подтверждаю, что был второй случай (смерти мобилизованного. — Прим. ред.). Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю", — сказала она.Как сообщалось, в Новосибирском высшем военном командном училище находятся мобилизованные сразу из нескольких регионов Сибири.
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частичная мобилизация в россии, происшествия, новосибирск
Частичная мобилизация в России, Происшествия, Новосибирск
09:47 07.10.2022 (обновлено: 11:51 07.10.2022)
 
На пункте сбора в Новосибирске умер еще один мобилизованный

Омбудсмен Шалабаева заявила о гибели мобилизованного в новосибирском военном училище

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 7 окт — РИА Новости. Военные следователи устанавливают причины смерти второго мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
О первом случае смерти мобилизованного на сборном пункте в Новосибирске омбудсмен сообщала 4 октября.
"Да, подтверждаю, что был второй случай (смерти мобилизованного. — Прим. ред.). Там работают следственные органы, которые за это отвечают. Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю", — сказала она.
Как сообщалось, в Новосибирском высшем военном командном училище находятся мобилизованные сразу из нескольких регионов Сибири.
 
Частичная мобилизация в РоссииПроисшествияНовосибирск
 
 
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