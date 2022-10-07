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В Ростовской области разработают дополнительные меры помощи мобилизованным - РИА Новости, 07.10.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822220582.html
В Ростовской области разработают дополнительные меры помощи мобилизованным
В Ростовской области разработают дополнительные меры помощи мобилизованным - РИА Новости, 07.10.2022
В Ростовской области разработают дополнительные меры помощи мобилизованным
Профильные комитеты законодательного собрания Ростовской области должны будут выработать предложения по изменению областного законодательства для оказания... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:58
2022-10-07T13:58
ростовская область
общество
ростовская область
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Профильные комитеты законодательного собрания Ростовской области должны будут выработать предложения по изменению областного законодательства для оказания помощи мобилизованным и их семьям, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко на внеочередном заседании в пятницу.По его словам, частичная мобилизация потребовала корректировки законодательства в части защиты прав мобилизованных граждан и членов их семей. На федеральном уровне утверждены дополнительные социально-трудовые гарантии, введено новое правовое регулирование в отношении кредитных обязательств мобилизованных граждан."Следующий этап должен затрагивать наше региональное законодательство. Я даю поручение комитету по социальной политике, комитету по делам военнослужащих, комитету по законодательству, правовому управлению о проработке соответствующих предложений по изменению областного законодательства. Прежде всего - законодательства об адресной социальной помощи, о социальном обслуживании, но не исключаю, что потребуется корректировка и некоторых других областных законов", - сказал Ищенко.Он уточнил, что нужно понять и определиться, какой объем поддержки, какие именно меры поддержки в дополнение к существующим, могут быть дополнительно установлены на областном уровне.Еще один важный аспект работы, по словам Ищенко, - это организация повседневной работы по помощи членам семей мобилизованных. "Коллеги, это становится сегодня задачей номер один в работе каждого депутата - будь то депутат законодательного собрания или местный депутат. Мы в ближайшие дни обнародуем схему этой работы. В нее должны быть включены абсолютно все депутаты вне зависимости от партийной принадлежности", - подчеркнул он.В настоящее время на региональном уровне принято решение о единовременной выплате из областного бюджета каждому мобилизованному из Ростовской области в размере 150 тысяч рублей. Организован сбор средств для нужд мобилизованных, открыты несколько колл-центров, где оказывается помощь членам семей мобилизованных, а также самим призванным гражданам.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821492329.html
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общество, ростовская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Ростовская область , Общество, Ростовская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
13:58 07.10.2022
 
В Ростовской области разработают дополнительные меры помощи мобилизованным

Ростовское областное заксобрание разработает дополнительные меры помощи мобилизованным

© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Профильные комитеты законодательного собрания Ростовской области должны будут выработать предложения по изменению областного законодательства для оказания помощи мобилизованным и их семьям, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко на внеочередном заседании в пятницу.
По его словам, частичная мобилизация потребовала корректировки законодательства в части защиты прав мобилизованных граждан и членов их семей. На федеральном уровне утверждены дополнительные социально-трудовые гарантии, введено новое правовое регулирование в отношении кредитных обязательств мобилизованных граждан.
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"Следующий этап должен затрагивать наше региональное законодательство. Я даю поручение комитету по социальной политике, комитету по делам военнослужащих, комитету по законодательству, правовому управлению о проработке соответствующих предложений по изменению областного законодательства. Прежде всего - законодательства об адресной социальной помощи, о социальном обслуживании, но не исключаю, что потребуется корректировка и некоторых других областных законов", - сказал Ищенко.
Он уточнил, что нужно понять и определиться, какой объем поддержки, какие именно меры поддержки в дополнение к существующим, могут быть дополнительно установлены на областном уровне.
Еще один важный аспект работы, по словам Ищенко, - это организация повседневной работы по помощи членам семей мобилизованных. "Коллеги, это становится сегодня задачей номер один в работе каждого депутата - будь то депутат законодательного собрания или местный депутат. Мы в ближайшие дни обнародуем схему этой работы. В нее должны быть включены абсолютно все депутаты вне зависимости от партийной принадлежности", - подчеркнул он.
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В настоящее время на региональном уровне принято решение о единовременной выплате из областного бюджета каждому мобилизованному из Ростовской области в размере 150 тысяч рублей. Организован сбор средств для нужд мобилизованных, открыты несколько колл-центров, где оказывается помощь членам семей мобилизованных, а также самим призванным гражданам.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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