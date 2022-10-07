https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822220582.html

В Ростовской области разработают дополнительные меры помощи мобилизованным

В Ростовской области разработают дополнительные меры помощи мобилизованным - РИА Новости, 07.10.2022

В Ростовской области разработают дополнительные меры помощи мобилизованным

Профильные комитеты законодательного собрания Ростовской области должны будут выработать предложения по изменению областного законодательства для оказания... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:58

2022-10-07T13:58

2022-10-07T13:58

ростовская область

общество

ростовская область

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Профильные комитеты законодательного собрания Ростовской области должны будут выработать предложения по изменению областного законодательства для оказания помощи мобилизованным и их семьям, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко на внеочередном заседании в пятницу.По его словам, частичная мобилизация потребовала корректировки законодательства в части защиты прав мобилизованных граждан и членов их семей. На федеральном уровне утверждены дополнительные социально-трудовые гарантии, введено новое правовое регулирование в отношении кредитных обязательств мобилизованных граждан."Следующий этап должен затрагивать наше региональное законодательство. Я даю поручение комитету по социальной политике, комитету по делам военнослужащих, комитету по законодательству, правовому управлению о проработке соответствующих предложений по изменению областного законодательства. Прежде всего - законодательства об адресной социальной помощи, о социальном обслуживании, но не исключаю, что потребуется корректировка и некоторых других областных законов", - сказал Ищенко.Он уточнил, что нужно понять и определиться, какой объем поддержки, какие именно меры поддержки в дополнение к существующим, могут быть дополнительно установлены на областном уровне.Еще один важный аспект работы, по словам Ищенко, - это организация повседневной работы по помощи членам семей мобилизованных. "Коллеги, это становится сегодня задачей номер один в работе каждого депутата - будь то депутат законодательного собрания или местный депутат. Мы в ближайшие дни обнародуем схему этой работы. В нее должны быть включены абсолютно все депутаты вне зависимости от партийной принадлежности", - подчеркнул он.В настоящее время на региональном уровне принято решение о единовременной выплате из областного бюджета каждому мобилизованному из Ростовской области в размере 150 тысяч рублей. Организован сбор средств для нужд мобилизованных, открыты несколько колл-центров, где оказывается помощь членам семей мобилизованных, а также самим призванным гражданам.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821492329.html

https://ria.ru/20221004/obuchenie-1821422904.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ростовская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф