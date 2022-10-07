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В Кабардино-Балкарии выделили сто миллионов рублей мобилизованным жителям - РИА Новости, 07.10.2022
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В Кабардино-Балкарии выделили сто миллионов рублей мобилизованным жителям
В Кабардино-Балкарии выделили сто миллионов рублей мобилизованным жителям - РИА Новости, 07.10.2022
В Кабардино-Балкарии выделили сто миллионов рублей мобилизованным жителям
Правительство Кабардино-Балкарии выделило 100 миллионов рублей на ежемесячные доплаты мобилизованным жителям республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:16
2022-10-07T13:16
общество
казбек коков
владимир путин
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии выделило 100 миллионов рублей на ежемесячные доплаты мобилизованным жителям республики, передает корреспондент РИА Новости.Ранее глава КБР Казбек Коков подписал указ о том, что власти региона будут ежемесячно доплачивать мобилизованным жителям республики по 25 тысяч рублей. Кроме того, при ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели военнослужащего его родственникам выплатят 1 миллион рублей."Проектом распоряжения правительства КБР предлагается выделить министерству труда и социальной защиты республики 100 миллионов рублей для осуществления денежных выплат, исходя из ожидаемой потребности на указанные цели", - сказал представлявший документ министр труда и соцзащиты региона Алим Асанов.Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков отметил, что данная сумма при необходимости может быть увеличена. "Сейчас на реализацию указа мы выделяем 100 миллионов рублей, и по мере необходимости будем принимать решения о дополнении этих средств, если их не будет хватать", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
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общество, казбек коков, владимир путин, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Казбек Коков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
13:16 07.10.2022
 
В Кабардино-Балкарии выделили сто миллионов рублей мобилизованным жителям

Власти Кабардино-Балкарии выделили сто миллионов рублей на выплаты мобилизованным жителям

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости
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Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Правительство Кабардино-Балкарии выделило 100 миллионов рублей на ежемесячные доплаты мобилизованным жителям республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава КБР Казбек Коков подписал указ о том, что власти региона будут ежемесячно доплачивать мобилизованным жителям республики по 25 тысяч рублей. Кроме того, при ранении, контузии или травме в зависимости от степени тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели военнослужащего его родственникам выплатят 1 миллион рублей.
"Проектом распоряжения правительства КБР предлагается выделить министерству труда и социальной защиты республики 100 миллионов рублей для осуществления денежных выплат, исходя из ожидаемой потребности на указанные цели", - сказал представлявший документ министр труда и соцзащиты региона Алим Асанов.
Премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков отметил, что данная сумма при необходимости может быть увеличена. "Сейчас на реализацию указа мы выделяем 100 миллионов рублей, и по мере необходимости будем принимать решения о дополнении этих средств, если их не будет хватать", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
 
ОбществоКазбек КоковВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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