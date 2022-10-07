https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822179290.html

Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу госслужащих. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:01

2022-10-07T12:01

2022-10-07T12:01

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу госслужащих.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации".В соответствии с законом, мобилизованные для участия в спецоперации граждане получают гарантии того, что за ними сохранятся их рабочие места и после демобилизации они вернутся на свою прежнюю должность. Их трудовые договоры будут приостанавливаться на время военной службы и возобновляться в день выхода не прежнюю работу. Действие закона распространяется на госслужащих как мобилизованных, так и добровольно поступивших на военную службу.При этом прохождение гражданской службы приостанавливается, денежное содержание не начисляется и не выплачивается, также говорится там. Также во время службы расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается, за исключением его расторжения в связи с упразднением государственного органа.Кроме того, гражданскому служащему, завершившему прохождение военной службы, в течение шести месяцев после возобновления прохождения гражданской службы по его заявлению предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время, а период прохождения военной службы, включается в стаж гражданской службы, также говорится в материалах.При этом к правоотношениям, не урегулированным данной нормой, применяются положения трудового законодательства РФ.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, общество