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Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих
Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу госслужащих. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:01
2022-10-07T12:01
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу госслужащих.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Изменения внесены в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации".В соответствии с законом, мобилизованные для участия в спецоперации граждане получают гарантии того, что за ними сохранятся их рабочие места и после демобилизации они вернутся на свою прежнюю должность. Их трудовые договоры будут приостанавливаться на время военной службы и возобновляться в день выхода не прежнюю работу. Действие закона распространяется на госслужащих как мобилизованных, так и добровольно поступивших на военную службу.При этом прохождение гражданской службы приостанавливается, денежное содержание не начисляется и не выплачивается, также говорится там. Также во время службы расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается, за исключением его расторжения в связи с упразднением государственного органа.Кроме того, гражданскому служащему, завершившему прохождение военной службы, в течение шести месяцев после возобновления прохождения гражданской службы по его заявлению предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время, а период прохождения военной службы, включается в стаж гражданской службы, также говорится в материалах.При этом к правоотношениям, не урегулированным данной нормой, применяются положения трудового законодательства РФ.
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владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
12:01 07.10.2022
 
Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

Президент Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу госслужащих.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
В соответствии с законом, мобилизованные для участия в спецоперации граждане получают гарантии того, что за ними сохранятся их рабочие места и после демобилизации они вернутся на свою прежнюю должность. Их трудовые договоры будут приостанавливаться на время военной службы и возобновляться в день выхода не прежнюю работу. Действие закона распространяется на госслужащих как мобилизованных, так и добровольно поступивших на военную службу.
При этом прохождение гражданской службы приостанавливается, денежное содержание не начисляется и не выплачивается, также говорится там. Также во время службы расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается, за исключением его расторжения в связи с упразднением государственного органа.
Кроме того, гражданскому служащему, завершившему прохождение военной службы, в течение шести месяцев после возобновления прохождения гражданской службы по его заявлению предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время, а период прохождения военной службы, включается в стаж гражданской службы, также говорится в материалах.
При этом к правоотношениям, не урегулированным данной нормой, применяются положения трудового законодательства РФ.
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