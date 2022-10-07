https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822176235.html
Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных
Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу граждан. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:50
2022-10-07T11:50
2022-10-07T12:08
частичная мобилизация в россии
общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_1cc65c641b62cc1857da615448c64d2d.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу граждан.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее парламентарии вносили поправки в Трудовой кодекс РФ о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий может вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Приостановка трудового договораСогласно принятым поправкам, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Расторгнуть трудовой договор работодатель вправе, если мобилизованный сотрудник не вышел на работу в течении трех месяцев после демобилизации. Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу - о выходе на работу сотрудник должен уведомить за три рабочих дня.Кроме того, работодатель в период прохождения мобилизованным сотрудником военной службы будет вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.Гарантии выплат, отпуск и стажРаботодатель до дня приостановления трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий период работы.Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от его стажа.При этом трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора.Полномочия кабминаСогласно новым нормам, правительство РФ может дополнительно устанавливать особенности обеспечения трудовых прав мобилизованных граждан.Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822150384.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_357e781c1b0fd2c387bf57a3ee677d6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, общество, владимир путин
Частичная мобилизация в России, Общество, Владимир Путин
11:50 07.10.2022 (обновлено: 12:08 07.10.2022)
Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных
Президент Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу граждан.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее парламентарии вносили поправки в Трудовой кодекс РФ о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий может вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Приостановка трудового договора
Согласно принятым поправкам, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Расторгнуть трудовой договор работодатель вправе, если мобилизованный сотрудник не вышел на работу в течении трех месяцев после демобилизации. Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу - о выходе на работу сотрудник должен уведомить за три рабочих дня.
Кроме того, работодатель в период прохождения мобилизованным сотрудником военной службы будет вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.
Гарантии выплат, отпуск и стаж
Работодатель до дня приостановления трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий период работы.
Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от его стажа.
При этом трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора.
Согласно новым нормам, правительство РФ может дополнительно устанавливать особенности обеспечения трудовых прав мобилизованных граждан.
Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.