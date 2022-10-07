https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822176235.html

Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных

Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу граждан. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:50

2022-10-07T11:50

2022-10-07T12:08

частичная мобилизация в россии

общество

владимир путин

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу граждан.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Ранее парламентарии вносили поправки в Трудовой кодекс РФ о сохранении рабочих мест за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками, после демобилизации военнослужащий может вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Приостановка трудового договораСогласно принятым поправкам, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Расторгнуть трудовой договор работодатель вправе, если мобилизованный сотрудник не вышел на работу в течении трех месяцев после демобилизации. Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу - о выходе на работу сотрудник должен уведомить за три рабочих дня.Кроме того, работодатель в период прохождения мобилизованным сотрудником военной службы будет вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника.Гарантии выплат, отпуск и стажРаботодатель до дня приостановления трудового договора обязан выплатить мобилизованному работнику зарплату и выплаты в полном объеме за предшествующий период работы.Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от его стажа.При этом трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора.Полномочия кабминаСогласно новым нормам, правительство РФ может дополнительно устанавливать особенности обеспечения трудовых прав мобилизованных граждан.Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822078612.html

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822150384.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

частичная мобилизация в россии, общество, владимир путин