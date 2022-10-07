https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822172987.html

Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей

Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.10.2022

Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о решении выплачивать каждому мобилизированному в регионе по 100 тысяч рублей. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:40

2022-10-07T11:40

2022-10-07T12:11

общество

александр бурков

россия

частичная мобилизация в россии

омская область

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ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о решении выплачивать каждому мобилизированному в регионе по 100 тысяч рублей.Выплаты будут направляться на банковские карты мобилизованных."Принял решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. каждому мобилизированному из Омской области", - сообщил Бурков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что не объявлял о размере выплаты до того времени, пока вместе с региональным кабинетом министров точно не определился с источниками финансирования."Считаю недопустимым неравенство среди людей, которые в одном строю будут защищать интересы страны. Дополнительно направил в правительство РФ обращение о выделении нашей области федерального финансирования, чтобы уровнять размер выплаты с другими регионами", - добавил он.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821934438.html

https://ria.ru/20221005/pomosch-1821764488.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр бурков, россия, частичная мобилизация в россии