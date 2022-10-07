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Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.10.2022
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Омская область
https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822172987.html
Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей
Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.10.2022
Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о решении выплачивать каждому мобилизированному в регионе по 100 тысяч рублей. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:40
2022-10-07T12:11
общество
александр бурков
россия
частичная мобилизация в россии
омская область
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ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о решении выплачивать каждому мобилизированному в регионе по 100 тысяч рублей.Выплаты будут направляться на банковские карты мобилизованных."Принял решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. каждому мобилизированному из Омской области", - сообщил Бурков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что не объявлял о размере выплаты до того времени, пока вместе с региональным кабинетом министров точно не определился с источниками финансирования."Считаю недопустимым неравенство среди людей, которые в одном строю будут защищать интересы страны. Дополнительно направил в правительство РФ обращение о выделении нашей области федерального финансирования, чтобы уровнять размер выплаты с другими регионами", - добавил он.
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821934438.html
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общество, александр бурков, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Бурков, Россия, Частичная мобилизация в России, Омская область
11:40 07.10.2022 (обновлено: 12:11 07.10.2022)
 
Мобилизованным в Омской области выплатят по сто тысяч рублей

Глава Омской области Бурков: мобилизованным в регионе выплатят по сто тысяч рублей

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ОМСК, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о решении выплачивать каждому мобилизированному в регионе по 100 тысяч рублей.
Выплаты будут направляться на банковские карты мобилизованных.
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"Принял решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. каждому мобилизированному из Омской области", - сообщил Бурков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что не объявлял о размере выплаты до того времени, пока вместе с региональным кабинетом министров точно не определился с источниками финансирования.
"Считаю недопустимым неравенство среди людей, которые в одном строю будут защищать интересы страны. Дополнительно направил в правительство РФ обращение о выделении нашей области федерального финансирования, чтобы уровнять размер выплаты с другими регионами", - добавил он.
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Омская областьОбществоАлександр БурковРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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