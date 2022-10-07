https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822163181.html

Мобилизованные в Сибири отрабатывают уничтожение бронетехники в ближнем бою

Мобилизованные в Сибири отрабатывают уничтожение бронетехники в ближнем бою - РИА Новости, 07.10.2022

Мобилизованные в Сибири отрабатывают уничтожение бронетехники в ближнем бою

Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие на полигоне в Новосибирской области проходят "обкатку бронетехникой" и продолжают интенсивную огневую... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:09

2022-10-07T11:09

2022-10-07T11:09

в мире

владимир путин

новосибирская область

россия

сергей шойгу

украина

центральный военный округ

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие на полигоне в Новосибирской области проходят "обкатку бронетехникой" и продолжают интенсивную огневую подготовку, сообщила пресс-служба Центрального военного округа."Военнослужащие отрабатывают "уничтожение" бронетехники противника в ближнем бою, заняв окоп, а после выполняют бросок учебно-имитационной гранатой. Этот прием является одним из самых сложных и необходимых в психологическом аспекте этапов подготовки", - говорится в сообщении.Также под руководством опытных инструкторов, военнослужащие продолжают выполнять боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7, совершенствуют навыки метания гранат РГД-5.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822125925.html

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821984354.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, новосибирская область, россия, сергей шойгу, украина, центральный военный округ, частичная мобилизация в россии