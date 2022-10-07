Мобилизованные в Сибири отрабатывают уничтожение бронетехники в ближнем бою
Мобилизованные в Сибири проходят "обкатку бронетехникой" и продолжают огневую подготовку
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие на полигоне в Новосибирской области проходят "обкатку бронетехникой" и продолжают интенсивную огневую подготовку, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Военнослужащие отрабатывают "уничтожение" бронетехники противника в ближнем бою, заняв окоп, а после выполняют бросок учебно-имитационной гранатой. Этот прием является одним из самых сложных и необходимых в психологическом аспекте этапов подготовки", - говорится в сообщении.
Также под руководством опытных инструкторов, военнослужащие продолжают выполнять боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7, совершенствуют навыки метания гранат РГД-5.
"Кроме того, на полигоне продолжаются практические занятия по всем дисциплинам боевой подготовки: тактико-специальная подготовка, специальная подготовка, устройство средств связи, минно-взрывное дело, оказание первой помощи и самопомощи под огнем противника", - сообщили в ЦВО.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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