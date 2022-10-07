https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822129921.html
Вице-спикер Госдумы призвал заморозить оплату за учебу детей мобилизованных
Вице-спикер Госдумы призвал заморозить оплату за учебу детей мобилизованных - РИА Новости, 07.10.2022
Вице-спикер Госдумы призвал заморозить оплату за учебу детей мобилизованных
Зампредседателя Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой заморозить оплату за обучение детей... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:12
2022-10-07T08:12
2022-10-07T08:12
общество
борис чернышов (депутат)
владимир путин
татьяна голикова
украина
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Зампредседателя Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой заморозить оплату за обучение детей мобилизованных граждан в учебных заведениях разного уровня - от дошкольного до вузовского, либо предоставить им возможность учиться бесплатно."Исходя из того, что дети мобилизованных граждан оказываются в сложной жизненной ситуации, прошу вас рассмотреть предложение о "заморозке" оплаты их обучения или же призвать руководство вузов временно предоставить им возможность учиться бесплатно", - говорится в тексте письма Чернышова, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Многие студенты вузов, обучающиеся на коммерческой основе, могут столкнуться с угрозой отчисления в связи с невозможностью самостоятельно оплачивать свою учебу, поскольку ранее средства на это выделяли их отцы и матери из своего дохода, отмечает парламентарий.Также Чернышов предложил заморозку платных услуг для дошкольного и школьного образования, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.Указом Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221006/karty-1822019555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), владимир путин, татьяна голикова, украина, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Борис Чернышов (депутат), Владимир Путин, Татьяна Голикова, Украина, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
Вице-спикер Госдумы призвал заморозить оплату за учебу детей мобилизованных
Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал заморозить оплату за учебу детей мобилизованных
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Зампредседателя Госдумы РФ от ЛДПР Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой заморозить оплату за обучение детей мобилизованных граждан в учебных заведениях разного уровня - от дошкольного до вузовского, либо предоставить им возможность учиться бесплатно.
"Исходя из того, что дети мобилизованных граждан оказываются в сложной жизненной ситуации, прошу вас рассмотреть предложение о "заморозке" оплаты их обучения или же призвать руководство вузов временно предоставить им возможность учиться бесплатно", - говорится в тексте письма Чернышова, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Многие студенты вузов, обучающиеся на коммерческой основе, могут столкнуться с угрозой отчисления в связи с невозможностью самостоятельно оплачивать свою учебу, поскольку ранее средства на это выделяли их отцы и матери из своего дохода, отмечает парламентарий.
Также Чернышов предложил заморозку платных услуг для дошкольного и школьного образования, об этом РИА Новости сообщил сам депутат.
Указом Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.