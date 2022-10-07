https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822125925.html
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей - РИА Новости, 07.10.2022
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей
Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T07:16
2022-10-07T07:16
2022-10-07T09:06
безопасность
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822136026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4173a1bf96416712303fd6cc7e4727d5.jpg
ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО)."Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается", — рассказал корреспонденту агентства российский офицер.Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило."Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу — умело выполняем", — рассказал один из мобилизованных.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821924040.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822136026_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_987387854799900b753166f2d884590e.jpg
Мобилизованные и добровольцы в составе танковых подразделений в зоне СВО
Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах вблизи районов выполнения боевых задач.
2022-10-07T07:16
true
PT2M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
07:16 07.10.2022 (обновлено: 09:06 07.10.2022)
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей
Мобилизованные приступили к слаживанию рядом с районами выполнения боевых задач
ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается", — рассказал корреспонденту агентства российский офицер.
Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило.
"Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу — умело выполняем", — рассказал один из мобилизованных.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине
. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.