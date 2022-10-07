https://ria.ru/20221007/mobilizatsiya-1822125925.html

Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей

Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей - РИА Новости, 07.10.2022

Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей

Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T07:16

2022-10-07T07:16

2022-10-07T09:06

безопасность

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

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ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО)."Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается", — рассказал корреспонденту агентства российский офицер.Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило."Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу — умело выполняем", — рассказал один из мобилизованных.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821924040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мобилизованные и добровольцы в составе танковых подразделений в зоне СВО Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах вблизи районов выполнения боевых задач. 2022-10-07T07:16 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии