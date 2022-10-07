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Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей - РИА Новости, 07.10.2022
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Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей - РИА Новости, 07.10.2022
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей
Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T07:16
2022-10-07T09:06
безопасность
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО)."Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается", — рассказал корреспонденту агентства российский офицер.Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило."Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу — умело выполняем", — рассказал один из мобилизованных.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
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Мобилизованные и добровольцы в составе танковых подразделений в зоне СВО
Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах вблизи районов выполнения боевых задач.
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безопасность, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
07:16 07.10.2022 (обновлено: 09:06 07.10.2022)
 
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию в составе танковых частей

Мобилизованные приступили к слаживанию рядом с районами выполнения боевых задач

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).
"Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается", — рассказал корреспонденту агентства российский офицер.
Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило.
"Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу — умело выполняем", — рассказал один из мобилизованных.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она необходима, чтобы контролировать линию соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. Планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.
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