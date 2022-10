https://ria.ru/20221007/miller-1822163441.html

Умерла американская кантри-певица Джоди Миллер

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Бланчарде (штат Оклахома, США) скончалась кантри-певица Джоди Миллер. Ей было 80 лет, пишет Deadline. Она умерла от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. В 1962 году Миллер подписала контракт со звукозаписывающим лейблом, и через два года ее песня "He walks like a man" попала в чарты. Но большой успех ей принесла другая композиция — трек "Queen of the House" в 1965 года. За нее Миллер получила "Грэмми". Свой последний альбом "Wayfaring Stranger" певица выпустила в 2020-м.

