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Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории
Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории - РИА Новости, 07.10.2022
Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории
Более 10 тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории в 2022 году. Такой информацией поделились в Мособлдуме. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:42
2022-10-07T17:42
2022-10-07T17:42
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории в 2022 году. Такой информацией поделились в Мособлдуме. Об этом сообщил телеканал "360".На данные цели власти выделили из бюджета около 302 миллионов рублей. Претендовать на льготные путевки могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные, пенсионеры и жители предпенсионного возраста, доход которых составляет менее 27 902 рублей.Для того чтобы получить путевку в санаторий, необходимо было подать заявление через "Госуслуги". Кроме того, заявления принимали в отделениях минсоцразвития региона по месту жительства.По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, всего власти Подмосковья приобрели 12,5 тысячи путевок в санатории. Жители региона смогли отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму, Минеральных Водах, а также в Московской области.Среди процедур, которые предоставляют в санаториях, – физиолечение, массаж, ингаляции, фитотерапия и другие. Всем клиентам положено сбалансированное питание. Кроме того, санатории организовывают праздники и культурные мероприятия.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Более 10 тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории в 2022 году. Такой информацией поделились в Мособлдуме. Об этом сообщил телеканал "360"
.
На данные цели власти выделили из бюджета около 302 миллионов рублей. Претендовать на льготные путевки могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные, пенсионеры и жители предпенсионного возраста, доход которых составляет менее 27 902 рублей.
Для того чтобы получить путевку в санаторий, необходимо было подать заявление через "Госуслуги". Кроме того, заявления принимали в отделениях минсоцразвития региона по месту жительства.
По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, всего власти Подмосковья приобрели 12,5 тысячи путевок в санатории. Жители региона смогли отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму, Минеральных Водах, а также в Московской области.
Среди процедур, которые предоставляют в санаториях, – физиолечение, массаж, ингаляции, фитотерапия и другие. Всем клиентам положено сбалансированное питание. Кроме того, санатории организовывают праздники и культурные мероприятия.