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Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории

Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории - РИА Новости, 07.10.2022

Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории

Более 10 тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории в 2022 году. Такой информацией поделились в Мособлдуме. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:42

2022-10-07T17:42

2022-10-07T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории в 2022 году. Такой информацией поделились в Мособлдуме. Об этом сообщил телеканал "360".На данные цели власти выделили из бюджета около 302 миллионов рублей. Претендовать на льготные путевки могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные, пенсионеры и жители предпенсионного возраста, доход которых составляет менее 27 902 рублей.Для того чтобы получить путевку в санаторий, необходимо было подать заявление через "Госуслуги". Кроме того, заявления принимали в отделениях минсоцразвития региона по месту жительства.По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, всего власти Подмосковья приобрели 12,5 тысячи путевок в санатории. Жители региона смогли отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму, Минеральных Водах, а также в Московской области.Среди процедур, которые предоставляют в санаториях, – физиолечение, массаж, ингаляции, фитотерапия и другие. Всем клиентам положено сбалансированное питание. Кроме того, санатории организовывают праздники и культурные мероприятия.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)