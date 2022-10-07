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Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории - РИА Новости, 07.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221007/lgoty-1822321041.html
Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории
Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории - РИА Новости, 07.10.2022
Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории
Более 10 тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории в 2022 году. Такой информацией поделились в Мособлдуме. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:42
2022-10-07T17:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории в 2022 году. Такой информацией поделились в Мособлдуме. Об этом сообщил телеканал "360".На данные цели власти выделили из бюджета около 302 миллионов рублей. Претендовать на льготные путевки могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные, пенсионеры и жители предпенсионного возраста, доход которых составляет менее 27 902 рублей.Для того чтобы получить путевку в санаторий, необходимо было подать заявление через "Госуслуги". Кроме того, заявления принимали в отделениях минсоцразвития региона по месту жительства.По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, всего власти Подмосковья приобрели 12,5 тысячи путевок в санатории. Жители региона смогли отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму, Минеральных Водах, а также в Московской области.Среди процедур, которые предоставляют в санаториях, – физиолечение, массаж, ингаляции, фитотерапия и другие. Всем клиентам положено сбалансированное питание. Кроме того, санатории организовывают праздники и культурные мероприятия.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:42 07.10.2022
 

Льготникам из Подмосковья выдали более 10 тысяч путевок в санатории

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкКорпус No 3 санатория "Родник" в Пятигорске
Корпус No 3 санатория Родник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более 10 тысяч жителей Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории в 2022 году. Такой информацией поделились в Мособлдуме. Об этом сообщил телеканал "360".
На данные цели власти выделили из бюджета около 302 миллионов рублей. Претендовать на льготные путевки могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные, пенсионеры и жители предпенсионного возраста, доход которых составляет менее 27 902 рублей.
Для того чтобы получить путевку в санаторий, необходимо было подать заявление через "Госуслуги". Кроме того, заявления принимали в отделениях минсоцразвития региона по месту жительства.
По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, всего власти Подмосковья приобрели 12,5 тысячи путевок в санатории. Жители региона смогли отдохнуть в Краснодарском крае, Крыму, Минеральных Водах, а также в Московской области.
Среди процедур, которые предоставляют в санаториях, – физиолечение, массаж, ингаляции, фитотерапия и другие. Всем клиентам положено сбалансированное питание. Кроме того, санатории организовывают праздники и культурные мероприятия.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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