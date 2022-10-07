https://ria.ru/20221007/lepeshinskaya-1822290470.html
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской - РИА Новости, 07.10.2022
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской
В Москве открыли мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:45
2022-10-07T16:45
2022-10-07T16:53
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балет
театр
ольга лепешинская
владимир урин
махар вазиев
москва
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве открыли мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской, передает корреспондент РИА Новости.Ее установили на доме номер 36 по адресу 1-я Тверская-Ямская улица. Артистка жила в нем с 1944 по 2008 год. Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия были генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также представители правительства Москвы.Доска выполнена российским скульптором и графиком Олегом Закоморным. Ольга Лепешинская (1916-2008) дебютировала в Большом театре в роли Лизы в балете "Тщетная предосторожность" Александра Горского. Она с успехом танцевала как классические, так и современные партии.Завершив карьеру танцовщицы в 1963 году, Лепешинская занималась преподавательской деятельностью как в СССР, так и за границей: в Риме, Берлине, Лондоне, Осло, Токио и других городах. В 1977 году она стала профессором ГИТИСа.
https://ria.ru/20220906/pamyatnik-1814839345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, балет, театр, ольга лепешинская, владимир урин, махар вазиев, москва, ссср, высшая школа экономики (вшэ), большой театр, гитис, знаменитости
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16:45 07.10.2022 (обновлено: 16:53 07.10.2022)
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской
В Москве открыли памятную доску Лепешинской, балерине и педагогу в СССР и за границей
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве открыли мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской, передает корреспондент РИА Новости.
Ее установили на доме номер 36 по адресу 1-я Тверская-Ямская улица. Артистка жила в нем с 1944 по 2008 год.
Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия были генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также представители правительства Москвы.
Доска выполнена российским скульптором и графиком Олегом Закоморным.
"Он создал трепетный, тонкий образ гениальной балерины, передал легкость и изящество ее неповторимой пластики", — говорится в письме Зураба Церетели, президента Российской Академии художеств (РАХ). Послание было зачитано на церемонии.
Ольга Лепешинская (1916-2008) дебютировала в Большом театре в роли Лизы в балете "Тщетная предосторожность" Александра Горского. Она с успехом танцевала как классические, так и современные партии.
Завершив карьеру танцовщицы в 1963 году, Лепешинская занималась преподавательской деятельностью как в СССР, так и за границей: в Риме, Берлине, Лондоне, Осло, Токио и других городах. В 1977 году она стала профессором ГИТИСа.