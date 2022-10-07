https://ria.ru/20221007/lepeshinskaya-1822290470.html

В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской

В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской - РИА Новости, 07.10.2022

В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской

В Москве открыли мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:45

2022-10-07T16:45

2022-10-07T16:53

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве открыли мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской, передает корреспондент РИА Новости.Ее установили на доме номер 36 по адресу 1-я Тверская-Ямская улица. Артистка жила в нем с 1944 по 2008 год. Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия были генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также представители правительства Москвы.Доска выполнена российским скульптором и графиком Олегом Закоморным. Ольга Лепешинская (1916-2008) дебютировала в Большом театре в роли Лизы в балете "Тщетная предосторожность" Александра Горского. Она с успехом танцевала как классические, так и современные партии.Завершив карьеру танцовщицы в 1963 году, Лепешинская занималась преподавательской деятельностью как в СССР, так и за границей: в Риме, Берлине, Лондоне, Осло, Токио и других городах. В 1977 году она стала профессором ГИТИСа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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