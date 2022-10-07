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В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской - РИА Новости, 07.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221007/lepeshinskaya-1822290470.html
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской - РИА Новости, 07.10.2022
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской
В Москве открыли мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:45
2022-10-07T16:53
культура
новости культуры
балет
театр
ольга лепешинская
владимир урин
махар вазиев
москва
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве открыли мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской, передает корреспондент РИА Новости.Ее установили на доме номер 36 по адресу 1-я Тверская-Ямская улица. Артистка жила в нем с 1944 по 2008 год. Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия были генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также представители правительства Москвы.Доска выполнена российским скульптором и графиком Олегом Закоморным. Ольга Лепешинская (1916-2008) дебютировала в Большом театре в роли Лизы в балете "Тщетная предосторожность" Александра Горского. Она с успехом танцевала как классические, так и современные партии.Завершив карьеру танцовщицы в 1963 году, Лепешинская занималась преподавательской деятельностью как в СССР, так и за границей: в Риме, Берлине, Лондоне, Осло, Токио и других городах. В 1977 году она стала профессором ГИТИСа.
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новости культуры, балет, театр, ольга лепешинская, владимир урин, махар вазиев, москва, ссср, высшая школа экономики (вшэ), большой театр, гитис, знаменитости
Культура, Новости культуры, Балет, Театр, Ольга Лепешинская, Владимир Урин, Махар Вазиев, Москва, СССР, Высшая школа экономики (ВШЭ), Большой театр, ГИТИС, Знаменитости
16:45 07.10.2022 (обновлено: 16:53 07.10.2022)
 
В Москве открыли мемориальную доску балерине Лепешинской

В Москве открыли памятную доску Лепешинской, балерине и педагогу в СССР и за границей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМемориальная доска в честь народной артистки СССР, выдающейся балерины и педагога, лауреата государственных премий Ольги Лепешинской
Мемориальная доска в честь народной артистки СССР, выдающейся балерины и педагога, лауреата государственных премий Ольги Лепешинской - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Москве открыли мемориальную доску в честь балерины Ольги Лепешинской, передает корреспондент РИА Новости.
Ее установили на доме номер 36 по адресу 1-я Тверская-Ямская улица. Артистка жила в нем с 1944 по 2008 год.
Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия были генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, а также представители правительства Москвы.
Доска выполнена российским скульптором и графиком Олегом Закоморным.

"Он создал трепетный, тонкий образ гениальной балерины, передал легкость и изящество ее неповторимой пластики", — говорится в письме Зураба Церетели, президента Российской Академии художеств (РАХ). Послание было зачитано на церемонии.

Ольга Лепешинская (1916-2008) дебютировала в Большом театре в роли Лизы в балете "Тщетная предосторожность" Александра Горского. Она с успехом танцевала как классические, так и современные партии.
Завершив карьеру танцовщицы в 1963 году, Лепешинская занималась преподавательской деятельностью как в СССР, так и за границей: в Риме, Берлине, Лондоне, Осло, Токио и других городах. В 1977 году она стала профессором ГИТИСа.
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