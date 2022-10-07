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Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022
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Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров
Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022
Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров
Москва против навязывания запретов по использованию ископаемых источников энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:45
2022-10-07T10:45
сергей лавров
москва
россия
единая россия
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва против навязывания запретов по использованию ископаемых источников энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Россия совместно с единомышленниками продолжает отстаивать необходимость соблюдения баланса между работой по противодействию изменениям климата с одной стороны и задачами социально-экономического развития с другой."Мы противники навязывания ограничений на использование ископаемых ресурсов, дискриминации тех или иных источников энергии, задействование которых могло бы способствовать снижению выброса парниковых газов", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия".
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сергей лавров, москва, россия, единая россия, в мире
Сергей Лавров, Москва, Россия, Единая Россия, В мире
10:45 07.10.2022
 
Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва против навязывания запретов на ископаемые источники энергии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва против навязывания запретов по использованию ископаемых источников энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Россия совместно с единомышленниками продолжает отстаивать необходимость соблюдения баланса между работой по противодействию изменениям климата с одной стороны и задачами социально-экономического развития с другой.
"Мы противники навязывания ограничений на использование ископаемых ресурсов, дискриминации тех или иных источников энергии, задействование которых могло бы способствовать снижению выброса парниковых газов", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 10:35
Россия заинтересована в кооперации с Китаем в энергетике, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровМоскваРоссияЕдиная РоссияВ мире
 
 
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