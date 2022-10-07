https://ria.ru/20221007/lavrov-1822155856.html

Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров

Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022

Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров

Москва против навязывания запретов по использованию ископаемых источников энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:45

2022-10-07T10:45

2022-10-07T10:45

сергей лавров

москва

россия

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в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва против навязывания запретов по использованию ископаемых источников энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Россия совместно с единомышленниками продолжает отстаивать необходимость соблюдения баланса между работой по противодействию изменениям климата с одной стороны и задачами социально-экономического развития с другой."Мы противники навязывания ограничений на использование ископаемых ресурсов, дискриминации тех или иных источников энергии, задействование которых могло бы способствовать снижению выброса парниковых газов", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20221007/kitay-1822153553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, москва, россия, единая россия, в мире