https://ria.ru/20221007/lavrov-1822155856.html
Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров
Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022
Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров
Москва против навязывания запретов по использованию ископаемых источников энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:45
2022-10-07T10:45
2022-10-07T10:45
сергей лавров
москва
россия
единая россия
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва против навязывания запретов по использованию ископаемых источников энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Россия совместно с единомышленниками продолжает отстаивать необходимость соблюдения баланса между работой по противодействию изменениям климата с одной стороны и задачами социально-экономического развития с другой."Мы противники навязывания ограничений на использование ископаемых ресурсов, дискриминации тех или иных источников энергии, задействование которых могло бы способствовать снижению выброса парниковых газов", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сергей Лавров, Москва, Россия, Единая Россия, В мире
Москва против навязывания запретов на источники энергии, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва против навязывания запретов на ископаемые источники энергии