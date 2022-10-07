https://ria.ru/20221007/lavrov-1822154972.html

Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева

Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева - РИА Новости, 07.10.2022

Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева

Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева и вовлеченности в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:41

2022-10-07T10:41

2022-10-07T11:00

сергей лавров

россия

москва

вашингтон (штат)

единая россия

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева и вовлеченности в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы вновь предостерегаем США и других спонсоров киевского режима от все более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта", - сказал министр в ходе видеообращения в рамках четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Лавров также отметил, что Вашингтон и "его вассалы" пытаются "извратить реальность и позицию России", преследуют цель "запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах".Он добавил, что российская военная доктрина и основы госполитики в области ядерного сдерживания остаются неизменными.

https://ria.ru/20221006/posol-1822074480.html

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821931340.html

россия

москва

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, москва, вашингтон (штат), единая россия, в мире