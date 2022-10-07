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Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева - РИА Новости, 07.10.2022
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Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева
Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева - РИА Новости, 07.10.2022
Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева
Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева и вовлеченности в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:41
2022-10-07T11:00
сергей лавров
россия
москва
вашингтон (штат)
единая россия
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева и вовлеченности в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы вновь предостерегаем США и других спонсоров киевского режима от все более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта", - сказал министр в ходе видеообращения в рамках четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Лавров также отметил, что Вашингтон и "его вассалы" пытаются "извратить реальность и позицию России", преследуют цель "запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах".Он добавил, что российская военная доктрина и основы госполитики в области ядерного сдерживания остаются неизменными.
https://ria.ru/20221006/posol-1822074480.html
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сергей лавров, россия, москва, вашингтон (штат), единая россия, в мире
Сергей Лавров, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Единая Россия, В мире
10:41 07.10.2022 (обновлено: 11:00 07.10.2022)
 
Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева

Лавров: Россия предостерегла США от безоглядной поддержки Киева и вовлеченности в конфликт

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева и вовлеченности в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вновь предостерегаем США и других спонсоров киевского режима от все более глубокого вовлечения в ситуацию в качестве сторон конфликта", - сказал министр в ходе видеообращения в рамках четвертого заседания комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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МИД вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине
Лавров также отметил, что Вашингтон и "его вассалы" пытаются "извратить реальность и позицию России", преследуют цель "запугать международное сообщество, заставить его здравомыслящую часть следовать провальному курсу на безоглядную поддержку Киева во всех его авантюрах".
Он добавил, что российская военная доктрина и основы госполитики в области ядерного сдерживания остаются неизменными.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
6 октября, 12:25
Поддержка Киева Западом приводит к затягиванию боевых действий, заявил МИД
 
Сергей ЛавровРоссияМоскваВашингтон (штат)Единая РоссияВ мире
 
 
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