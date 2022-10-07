https://ria.ru/20221007/krematoriy-1822269121.html

В швейцарском Винтертуре скорректируют работу крематория для экономии газа

В швейцарском Винтертуре скорректируют работу крематория для экономии газа - РИА Новости, 07.10.2022

В швейцарском Винтертуре скорректируют работу крематория для экономии газа

Власти швейцарского города Винтертур приняли первый пакет мер, направленных на экономию энергии, среди которых – корректировка работы местного крематория в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:03

2022-10-07T16:03

2022-10-07T16:03

в мире

швейцария

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ЦЮРИХ, 7 окт - РИА Новости. Власти швейцарского города Винтертур приняли первый пакет мер, направленных на экономию энергии, среди которых – корректировка работы местного крематория в целях экономии газа.Согласно заявлению городского совета Винтертура, он активно поддерживает кампанию по энергосбережению, проводимую федеральными властями, и разрабатывает собственные меры, чтобы подать пример населению."Отдельные меры могут сэкономить лишь немного энергии, но они имеют внешний эффект. Они призваны мотивировать жителей Винтертура, в свою очередь, экономить энергию, ведь каждый сэкономленный киловатт-час энергии имеет значение", - говорится в заявлении.В частности, в целях экономии газа городские власти решили приостановить работу одной из двух кремационных линий, а время работы оставшейся продлить."Крематорий на кладбище Розенберг является одним из самых современных в Швейцарии и имеет две кремационные линии, отапливаемые газом. Stadtgrün (департамент, в ведении которого находятся городские кладбища и крематории – ред.) адаптировал процедуры и время работы крематория таким образом, что теперь требуется только одна печная линия. Кремации проводятся с 5 утра до 10 вечера, а не с 6 утра до 6 вечера", - следует из заявления.Власти Винтертура рассчитывают сэкономить около трети газа, необходимого для работы крематория.Кроме того, в местном спорткомплексе будет использоваться новая технология заливки льда. Она позволит реже охлаждать ледовое покрытие, что поможет ежемесячно экономить от 3000 до 5000 кВт/ч в месяц.В ближайшее время будет введен в действие второй пакет мер по экономии энергии. Он, в частности, предполагает отключение подсветки достопримечательностей города в ночное время и ограничение по освещению на Рождество.

https://ria.ru/20220920/osveschenie-1818277436.html

https://ria.ru/20220729/ispaniya-1805929576.html

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швейцария

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