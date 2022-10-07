https://ria.ru/20221007/kontorovich-1822325257.html

Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 07.10.2022

Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович награжден орденом "За заслуги... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:15

2022-10-07T18:15

2022-10-07T18:21

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Конторовича Льва Зямовича", – говорится в документе, подписанном президентом Владимиром Путиным.Лев Конторович – народный артист РФ. Родился 30 января 1947 года. Окончил Московское государственное хоровое училище имени Свешникова и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.Худруком академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра он стал в 2005.

https://ria.ru/20220905/nazarov-1814623657.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир путин, музыка