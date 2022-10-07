https://ria.ru/20221007/kontorovich-1822325257.html
Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 07.10.2022
Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович награжден орденом "За заслуги... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:15
2022-10-07T18:15
2022-10-07T18:21
культура
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Конторовича Льва Зямовича", – говорится в документе, подписанном президентом Владимиром Путиным.Лев Конторович – народный артист РФ. Родился 30 января 1947 года. Окончил Московское государственное хоровое училище имени Свешникова и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.Худруком академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра он стал в 2005.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир путин, музыка
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Музыка
18:15 07.10.2022 (обновлено: 18:21 07.10.2022)
Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Дирижер Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Конторовича Льва Зямовича", – говорится в документе, подписанном президентом Владимиром Путиным.
Лев Конторович – народный артист РФ. Родился 30 января 1947 года. Окончил Московское государственное хоровое училище имени Свешникова и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.
Худруком академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра он стал в 2005.