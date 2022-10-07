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Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 07.10.2022
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Культура
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Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве" - РИА Новости, 07.10.2022
Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович награжден орденом "За заслуги... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:15
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культура
новости культуры
владимир путин
музыка
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Конторовича Льва Зямовича", – говорится в документе, подписанном президентом Владимиром Путиным.Лев Конторович – народный артист РФ. Родился 30 января 1947 года. Окончил Московское государственное хоровое училище имени Свешникова и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.Худруком академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра он стал в 2005.
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новости культуры, владимир путин, музыка
Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Музыка
18:15 07.10.2022 (обновлено: 18:21 07.10.2022)
 
Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Дирижер Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

© Фото : РГМЦ/Музыкальный центр "Орфей"Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович
Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : РГМЦ/Музыкальный центр "Орфей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Художественный руководитель академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра Лев Конторович награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Конторовича Льва Зямовича", – говорится в документе, подписанном президентом Владимиром Путиным.
Лев Конторович – народный артист РФ. Родился 30 января 1947 года. Окончил Московское государственное хоровое училище имени Свешникова и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.
Худруком академического Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра он стал в 2005.
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