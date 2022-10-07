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Почти 180 тысяч консультаций провели сотрудники "Кардиоплуьта" Подмосковья - РИА Новости, 07.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221007/konsultatsii-1822197175.html
Почти 180 тысяч консультаций провели сотрудники "Кардиоплуьта" Подмосковья
Почти 180 тысяч консультаций провели сотрудники "Кардиоплуьта" Подмосковья - РИА Новости, 07.10.2022
Почти 180 тысяч консультаций провели сотрудники "Кардиоплуьта" Подмосковья
Почти 180 тысяч консультаций выполнили сотрудники "Кардиопульта" станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:47
2022-10-07T12:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Почти 180 тысяч консультаций выполнили сотрудники "Кардиопульта" станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава.Консультационный центр "Кардиопульт" на базе Московской областной станции скорой помощи начал работу в 2021 году. При получении электрокардиограммы от бригады скорой помощи, специалисты центра проводят расшифровку, дают заключение, на основании которого принимается заключение о госпитализации или направлении к специалисту."За время работы центра было проведено почти 180 тысяч консультаций. При этом в почти 9% случаев у пациентов была выявлена сердечная патология, которая требовала срочной госпитализации в региональные сосудистые центры для оказания необходимой медицинской помощи", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Общество, Здоровье - Общество
12:47 07.10.2022
 

Почти 180 тысяч консультаций провели сотрудники "Кардиоплуьта" Подмосковья

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиПочти 180 тысяч консультаций выполнили сотрудники "Кардиопульта" в Подмосковье
Почти 180 тысяч консультаций выполнили сотрудники Кардиопульта в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Почти 180 тысяч консультаций выполнили сотрудники "Кардиопульта" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Почти 180 тысяч консультаций выполнили сотрудники "Кардиопульта" станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава.
Консультационный центр "Кардиопульт" на базе Московской областной станции скорой помощи начал работу в 2021 году. При получении электрокардиограммы от бригады скорой помощи, специалисты центра проводят расшифровку, дают заключение, на основании которого принимается заключение о госпитализации или направлении к специалисту.
"За время работы центра было проведено почти 180 тысяч консультаций. При этом в почти 9% случаев у пациентов была выявлена сердечная патология, которая требовала срочной госпитализации в региональные сосудистые центры для оказания необходимой медицинской помощи", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Прививка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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