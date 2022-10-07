https://ria.ru/20221007/konsultatsii-1822197175.html

Почти 180 тысяч консультаций провели сотрудники "Кардиоплуьта" Подмосковья

Почти 180 тысяч консультаций провели сотрудники "Кардиоплуьта" Подмосковья - РИА Новости, 07.10.2022

Почти 180 тысяч консультаций провели сотрудники "Кардиоплуьта" Подмосковья

Почти 180 тысяч консультаций выполнили сотрудники "Кардиопульта" станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:47

2022-10-07T12:47

2022-10-07T12:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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здоровье - общество

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Почти 180 тысяч консультаций выполнили сотрудники "Кардиопульта" станции скорой помощи Московской области, говорится в сообщении регионального Минздрава.Консультационный центр "Кардиопульт" на базе Московской областной станции скорой помощи начал работу в 2021 году. При получении электрокардиограммы от бригады скорой помощи, специалисты центра проводят расшифровку, дают заключение, на основании которого принимается заключение о госпитализации или направлении к специалисту."За время работы центра было проведено почти 180 тысяч консультаций. При этом в почти 9% случаев у пациентов была выявлена сердечная патология, которая требовала срочной госпитализации в региональные сосудистые центры для оказания необходимой медицинской помощи", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20221004/privivka-1821383429.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье - общество