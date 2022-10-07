https://ria.ru/20221007/kitay-1822135790.html

Запад хочет очернить Пекин из-за Синьцзяна, заявили в МИД Китая

Запад хочет очернить Пекин из-за Синьцзяна, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 07.10.2022

Запад хочет очернить Пекин из-за Синьцзяна, заявили в МИД Китая

США и ряд других западных стран пытаются очернить имидж Китая из-за ситуации в Синьцзяне, однако международное сообщество хорошо это понимает и выступает... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:02

2022-10-07T09:02

2022-10-07T09:02

в мире

мишель бачелет

ван и (политик)

синьцзян-уйгурский автономный район

сша

китай

оон

мид кнр

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ПЕКИН, 7 окт – РИА Новости. США и ряд других западных стран пытаются очернить имидж Китая из-за ситуации в Синьцзяне, однако международное сообщество хорошо это понимает и выступает против, эти подлые уловки по вмешательству во внутренние дела других стран под предлогом прав человека вызывают лишь отвращение в мире, говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел КНР.Ранее западные страны и их союзники запросили голосование в Совете по правам человека ООН для организации дебатов по ситуации в китайском Синьцзяне и проиграли его, поскольку большинство стран отклонили это предложение. Президент СПЧ ООН Федерико Вильегас подтвердил результаты голосования: 19 стран проголосовали "против", 11 воздержались и 17 проголосовали "за". Таким образом, предложение западных стран было отклонено."На протяжении некоторого периода времени США и ряд других западных стран неоднократно использовали вопрос Синьцзяна для распространения клеветы и создания проблем, они также занимались политическими манипуляциями под предлогом прав человека, пытаясь очернить имидж Китая и сдержать его развитие", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Отмечается, что "игнорируя истинное положение вещей, они распространяли ложь и абсурдные теории о Синьцзяне в Совете по правам человека, состряпали так называемый "проект решения" и попытались использовать механизм ООН по правам человека для вмешательства во внутренние дела Китая и продвижения своего замысла по использованию Синьцзяна для контроля над Китаем".В ведомстве подчеркнули, что вопрос Синьцзяна - это не вопрос прав человека, а вопрос борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.Внешнеполитическое ведомство Китая также указало, что в последние годы почти 100 стран, в том числе подавляющее большинство исламских государств, последовательно публично выступали в Совете по правам человека и в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку обоснованной позиции Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном, а также против вмешательства во внутренние дела Китая из-за Синьцзяна.Западные страны ранее призывали к обсуждению предполагаемых нарушений прав человека Китаем в СПЧ ООН после публикации августовского доклада УВКПЧ ООН.Ранее экс-глава УВКПЧ Мишель Бачелет рассказала, что на нее оказывали давление со всех сторон в связи с её докладом по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, который она хотела опубликовать до истечения срока ее полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20221006/sintszyan-1822017281.html

https://ria.ru/20220831/kitay-1813240967.html

синьцзян-уйгурский автономный район

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мишель бачелет, ван и (политик), синьцзян-уйгурский автономный район, сша, китай, оон, мид кнр