https://ria.ru/20221007/kherson-1822178850.html
Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо
Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.10.2022
Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо
Бывших чиновников в Херсоне угрозами и обещаниями сохранить жизнь пытаются склонить к сотрудничеству с украинскими войсками, заявил глава администрации области... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:59
2022-10-07T11:59
2022-10-07T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Бывших чиновников в Херсоне угрозами и обещаниями сохранить жизнь пытаются склонить к сотрудничеству с украинскими войсками, заявил глава администрации области Владимир Сальдо."Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что (из Украины – ред.) звонят бывшим госслужащим (в Херсоне и области – ред.) и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с украинскими войсками", - заявил Сальдо в эфире Первого канала.После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Киев, Россия, Херсон
Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо
Врио главы Херсонской области Сальдо: Киев принуждает экс-чиновников к сотрудничеству