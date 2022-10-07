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Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.10.2022
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Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо
Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.10.2022
Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо
Бывших чиновников в Херсоне угрозами и обещаниями сохранить жизнь пытаются склонить к сотрудничеству с украинскими войсками, заявил глава администрации области... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:59
2022-10-07T11:59
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Бывших чиновников в Херсоне угрозами и обещаниями сохранить жизнь пытаются склонить к сотрудничеству с украинскими войсками, заявил глава администрации области Владимир Сальдо."Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что (из Украины – ред.) звонят бывшим госслужащим (в Херсоне и области – ред.) и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с украинскими войсками", - заявил Сальдо в эфире Первого канала.После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
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в мире, владимир сальдо, владимир путин, киев, россия, херсон
В мире, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Киев, Россия, Херсон
11:59 07.10.2022
 
Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо

Врио главы Херсонской области Сальдо: Киев принуждает экс-чиновников к сотрудничеству

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Бывших чиновников в Херсоне угрозами и обещаниями сохранить жизнь пытаются склонить к сотрудничеству с украинскими войсками, заявил глава администрации области Владимир Сальдо.
"Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что (из Украины – ред.) звонят бывшим госслужащим (в Херсоне и области – ред.) и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с украинскими войсками", - заявил Сальдо в эфире Первого канала.
После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ по автобусу в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 08:02Специальная военная операция на Украине
В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу
 
В миреВладимир СальдоВладимир ПутинКиевРоссияХерсон
 
 
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