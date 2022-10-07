https://ria.ru/20221007/kherson-1822178850.html

Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо

Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо - РИА Новости, 07.10.2022

Киев принуждает экс-чиновников в Херсоне к сотрудничеству, заявил Сальдо

Бывших чиновников в Херсоне угрозами и обещаниями сохранить жизнь пытаются склонить к сотрудничеству с украинскими войсками, заявил глава администрации области... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T11:59

2022-10-07T11:59

2022-10-07T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Бывших чиновников в Херсоне угрозами и обещаниями сохранить жизнь пытаются склонить к сотрудничеству с украинскими войсками, заявил глава администрации области Владимир Сальдо."Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что (из Украины – ред.) звонят бывшим госслужащим (в Херсоне и области – ред.) и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с украинскими войсками", - заявил Сальдо в эфире Первого канала.После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221007/kherson-1822129006.html

киев

россия

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир сальдо, владимир путин, киев, россия, херсон