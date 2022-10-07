https://ria.ru/20221007/inhub-1822170224.html
В Новосибирске открылся форум In'Hub
В Новосибирске открылся форум In'Hub - РИА Новости, 07.10.2022
В Новосибирске открылся форум In'Hub
Первый форум инноваторов In'Hub, на котором можно ознакомиться с новейшими идеями инженерного творчества, открылся в Новосибирске, сообщает правительство... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T11:32
2022-10-07T11:32
2022-10-07T11:32
экономика
технологии
новосибирск
новосибирская область
россия
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Первый форум инноваторов In'Hub, на котором можно ознакомиться с новейшими идеями инженерного творчества, открылся в Новосибирске, сообщает правительство Новосибирской области.В пятницу поприветствовали участников форума, а также посетили проходящую в его рамках выставку проектов изобретателей губернатор региона Андрей Травников и директор департамента федеральных и региональных программ ПАО "ГМК "Норильский никель" Михаил Кузнецов."На выставке представлен широкий спектр изобретений. Заинтересовал учебный комплект для изучения робототехники, точнее – для программирования роботов. Это уже готовый продукт, который можно было бы использовать в школах… Всего представлено почти 240 проектов, перечислить и оценить их все невозможно. Ребята-изобретатели, инноваторы, приехавшие на In"Hub в Новосибирск, уверен, найдут своих будущих инвесторов", - сказал Травников.Губернатор подчеркнул, что форум инноваторов стал логичным продолжением форума "Технопром", который прошёл в Новосибирской области в августе. Он поблагодарил компанию "Норильский никель" за выбор региона в качестве площадки для проведения первого форума инноваторов.В рамках форума на площадке международного выставочного комплекса Новосибирск-Экспоцентр представлено более 200 лучших работ изобретателей со всей России и стран СНГ. Конкурс стартовал еще в апреле 2022 года, за несколько месяцев в адрес организаторов поступило более 1200 заявок в двух треках: для опытных изобретателей, имеющих патент, и для начинающих авторов инноваций, куда вошли и 30 школьных проектов. Победителей определят в субботу 8 октября.Среди разработок, к примеру, тонометр, который умеет измерять параметры функционирования сосудов, промышленная экипировка с элементами дополненной реальности, мобильная соляная пещера, роботы и так далее.Трансляцию всех мероприятий, пленарных сессий и дискуссий, круглых столов можно посмотреть на официальном сайте форума, а 8 октября любой желающий сможет посетить выставку и пообщаться с изобретателями лично. Вход будет свободным.
https://ria.ru/20220923/gazifikatsiya-1818832520.html
https://ria.ru/20220906/kompleks-1814776043.html
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813363669.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, новосибирск, новосибирская область, россия, андрей травников
Экономика, Технологии, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Андрей Травников
В Новосибирске открылся форум In'Hub
В Новосибирске открылся первый форум инноваторов In'Hub
НОВОСИБИРСК, 7 окт – РИА Новости. Первый форум инноваторов In'Hub, на котором можно ознакомиться с новейшими идеями инженерного творчества, открылся в Новосибирске, сообщает правительство Новосибирской области.
В пятницу поприветствовали участников форума, а также посетили проходящую в его рамках выставку проектов изобретателей губернатор региона Андрей Травников
и директор департамента федеральных и региональных программ ПАО "ГМК "Норильский никель" Михаил Кузнецов.
"На выставке представлен широкий спектр изобретений. Заинтересовал учебный комплект для изучения робототехники, точнее – для программирования роботов. Это уже готовый продукт, который можно было бы использовать в школах… Всего представлено почти 240 проектов, перечислить и оценить их все невозможно. Ребята-изобретатели, инноваторы, приехавшие на In"Hub в Новосибирск, уверен, найдут своих будущих инвесторов", - сказал Травников.
Губернатор подчеркнул, что форум инноваторов стал логичным продолжением форума "Технопром", который прошёл в Новосибирской области в августе. Он поблагодарил компанию "Норильский никель" за выбор региона в качестве площадки для проведения первого форума инноваторов.
В рамках форума на площадке международного выставочного комплекса Новосибирск-Экспоцентр представлено более 200 лучших работ изобретателей со всей России
и стран СНГ
. Конкурс стартовал еще в апреле 2022 года, за несколько месяцев в адрес организаторов поступило более 1200 заявок в двух треках: для опытных изобретателей, имеющих патент, и для начинающих авторов инноваций, куда вошли и 30 школьных проектов. Победителей определят в субботу 8 октября.
Среди разработок, к примеру, тонометр, который умеет измерять параметры функционирования сосудов, промышленная экипировка с элементами дополненной реальности, мобильная соляная пещера, роботы и так далее.
Трансляцию всех мероприятий, пленарных сессий и дискуссий, круглых столов можно посмотреть на официальном сайте форума, а 8 октября любой желающий сможет посетить выставку и пообщаться с изобретателями лично. Вход будет свободным.