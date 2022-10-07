https://ria.ru/20221007/infrastruktura-1822113342.html

Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе

Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе - РИА Новости, 07.10.2022

Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходима общая стратегия по защите ключевых объектов инфраструктуры на фоне недавних терактов на... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:41

2022-10-07T00:41

2022-10-07T00:45

эммануэль макрон

европа

северный поток

северный поток — 2

евросоюз

в мире

газпром

россия

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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходима общая стратегия по защите ключевых объектов инфраструктуры на фоне недавних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".Теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221006/rassledovanie-1821936121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

эммануэль макрон, европа, северный поток, северный поток — 2, евросоюз, в мире, газпром, россия, дания