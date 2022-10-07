00:41 07.10.2022 (обновлено: 00:45 07.10.2022)
Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе
Президент Франции Макрон призвал создать европейскую стратегию по защите инфраструктуры
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходима общая стратегия по защите ключевых объектов инфраструктуры на фоне недавних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
"В Европе нам необходимо защитить ключевую инфраструктуру: некоторое время назад мы наблюдали атаки на газопровод "Северный поток". У нас есть инфраструктура, которая делает нас уязвимыми, это касается стран ЕС и других членов (Европейского политического сообщества): газопроводы, кабели, спутники. Нам необходима европейская стратегия для ее защиты", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого заседания Европейского политического сообщества в Праге в четверг.
Теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.