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Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе - РИА Новости, 07.10.2022
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Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе
Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе - РИА Новости, 07.10.2022
Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходима общая стратегия по защите ключевых объектов инфраструктуры на фоне недавних терактов на... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:41
2022-10-07T00:45
эммануэль макрон
европа
северный поток
северный поток — 2
евросоюз
в мире
газпром
россия
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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходима общая стратегия по защите ключевых объектов инфраструктуры на фоне недавних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".Теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
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эммануэль макрон, европа, северный поток, северный поток — 2, евросоюз, в мире, газпром, россия, дания
Эммануэль Макрон, Европа, Северный поток, Северный поток — 2, Евросоюз, В мире, Газпром, Россия, Дания
00:41 07.10.2022 (обновлено: 00:45 07.10.2022)
 
Макрон призвал защитить ключевые объекты инфраструктуры в Европе

Президент Франции Макрон призвал создать европейскую стратегию по защите инфраструктуры

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходима общая стратегия по защите ключевых объектов инфраструктуры на фоне недавних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
"В Европе нам необходимо защитить ключевую инфраструктуру: некоторое время назад мы наблюдали атаки на газопровод "Северный поток". У нас есть инфраструктура, которая делает нас уязвимыми, это касается стран ЕС и других членов (Европейского политического сообщества): газопроводы, кабели, спутники. Нам необходима европейская стратегия для ее защиты", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого заседания Европейского политического сообщества в Праге в четверг.
Теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 12:36
В МИД прокомментировали ход расследования терактов на "Северных потоках"
 
Эммануэль МакронЕвропаСеверный потокСеверный поток — 2ЕвросоюзВ миреГазпромРоссияДания
 
 
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