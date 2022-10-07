https://ria.ru/20221007/inflyatsiya-1822350278.html

Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента - РИА Новости, 07.10.2022

Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре на уровне 0,05% в месячном выражении, в годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:08

2022-10-07T19:08

2022-10-07T19:08

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре на уровне 0,05% в месячном выражении, в годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе, следует из данных статведомства.Все три летних месяца Росстат фиксировал дефляцию в РФ: в августе она составила 0,52%, в июле - 0,39% и в июне - 0,35%. В годовом выражении инфляция в августе составила 14,3% после 15,1% в июле."В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс потребительских цен составил 100,05%, по сравнению с декабрем 2021 года – 110,46%", - говорится в сообщении.В годовом выражении инфляция в сентябре составила 13,68%.Как указано в публикации статистического ведомства, потребительские цены выросли на 0,2% и более в 31 субъекте РФ (сильнее всего в Магаданской области (на 1,1%) и в Ставропольском крае - (на 0,8%). В то же время в 35 регионах отмечено снижение потребительских цен, более всего в Дагестане и Карелии - на 0,8% и 0,6% соответственно.ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 11-13%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 12,4%.

https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1821969690.html

https://ria.ru/20221007/krizis-1822112467.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция