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Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента - РИА Новости, 07.10.2022
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Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента
Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента - РИА Новости, 07.10.2022
Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента
Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре на уровне 0,05% в месячном выражении, в годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:08
2022-10-07T19:08
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
инфляция
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре на уровне 0,05% в месячном выражении, в годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе, следует из данных статведомства.Все три летних месяца Росстат фиксировал дефляцию в РФ: в августе она составила 0,52%, в июле - 0,39% и в июне - 0,35%. В годовом выражении инфляция в августе составила 14,3% после 15,1% в июле."В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс потребительских цен составил 100,05%, по сравнению с декабрем 2021 года – 110,46%", - говорится в сообщении.В годовом выражении инфляция в сентябре составила 13,68%.Как указано в публикации статистического ведомства, потребительские цены выросли на 0,2% и более в 31 субъекте РФ (сильнее всего в Магаданской области (на 1,1%) и в Ставропольском крае - (на 0,8%). В то же время в 35 регионах отмечено снижение потребительских цен, более всего в Дагестане и Карелии - на 0,8% и 0,6% соответственно.ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 11-13%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 12,4%.
https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1821969690.html
https://ria.ru/20221007/krizis-1822112467.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Инфляция
19:08 07.10.2022
 
Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре на уровне 0,05%

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росстат после трех месяцев дефляции зафиксировал инфляцию в сентябре на уровне 0,05% в месячном выражении, в годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе, следует из данных статведомства.
Все три летних месяца Росстат фиксировал дефляцию в РФ: в августе она составила 0,52%, в июле - 0,39% и в июне - 0,35%. В годовом выражении инфляция в августе составила 14,3% после 15,1% в июле.
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"В сентябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года индекс потребительских цен составил 100,05%, по сравнению с декабрем 2021 года – 110,46%", - говорится в сообщении.
В годовом выражении инфляция в сентябре составила 13,68%.
Как указано в публикации статистического ведомства, потребительские цены выросли на 0,2% и более в 31 субъекте РФ (сильнее всего в Магаданской области (на 1,1%) и в Ставропольском крае - (на 0,8%). В то же время в 35 регионах отмечено снижение потребительских цен, более всего в Дагестане и Карелии - на 0,8% и 0,6% соответственно.
ЦБ рассчитывает на годовую инфляцию в диапазоне 11-13%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне 12,4%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Инфляция
 
 
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