https://ria.ru/20221007/grazhdanstvo-1822325900.html

Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России

Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России - РИА Новости, 07.10.2022

Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России

Мужчина, задержанный в Нидерландах по подозрению в поставках микрочипов России, имеет российское гражданство, сообщил представитель Службы фискальной информации РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:54

2022-10-07T17:54

2022-10-07T17:59

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нидерланды

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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Нидерландах по подозрению в поставках микрочипов России, имеет российское гражданство, сообщил представитель Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD).Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила в пятницу о задержании 27 сентября 55-летнего мужчины по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций против РФ.Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя службы, задержанный имеет двойное гражданство - нидерландское и российское.Мужчине заблокировали доступ к личным и корпоративным банковским счетам, а также изъяли запас электронных товаров.

https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821555177.html

россия

нидерланды

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, нидерланды