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Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России - РИА Новости, 07.10.2022
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Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России
Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России - РИА Новости, 07.10.2022
Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России
Мужчина, задержанный в Нидерландах по подозрению в поставках микрочипов России, имеет российское гражданство, сообщил представитель Службы фискальной информации РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:54
2022-10-07T17:59
в мире
россия
нидерланды
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Нидерландах по подозрению в поставках микрочипов России, имеет российское гражданство, сообщил представитель Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD).Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила в пятницу о задержании 27 сентября 55-летнего мужчины по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций против РФ.Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя службы, задержанный имеет двойное гражданство - нидерландское и российское.Мужчине заблокировали доступ к личным и корпоративным банковским счетам, а также изъяли запас электронных товаров.
https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821555177.html
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в мире, россия, нидерланды
В мире, Россия, Нидерланды
17:54 07.10.2022 (обновлено: 17:59 07.10.2022)
 
Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России

Подозреваемый в поставках в Россию микрочипов из Нидерландов имеет двойное гражданство

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПроизводство пластин с микросхемами
Производство пластин с микросхемами - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Производство пластин с микросхемами. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Нидерландах по подозрению в поставках микрочипов России, имеет российское гражданство, сообщил представитель Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD).
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила в пятницу о задержании 27 сентября 55-летнего мужчины по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций против РФ.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя службы, задержанный имеет двойное гражданство - нидерландское и российское.
Мужчине заблокировали доступ к личным и корпоративным банковским счетам, а также изъяли запас электронных товаров.
Старый канал Аудеграхт (Oudegracht) в Утрехте - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:32
Нидерланды готовятся к скачку цен на энергию
 
В миреРоссияНидерланды
 
 
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