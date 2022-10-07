https://ria.ru/20221007/grazhdanstvo-1822325900.html
Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России
Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России - РИА Новости, 07.10.2022
Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России
Мужчина, задержанный в Нидерландах по подозрению в поставках микрочипов России, имеет российское гражданство, сообщил представитель Службы фискальной информации РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:54
2022-10-07T17:54
2022-10-07T17:59
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нидерланды
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Мужчина, задержанный в Нидерландах по подозрению в поставках микрочипов России, имеет российское гражданство, сообщил представитель Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD).Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила в пятницу о задержании 27 сентября 55-летнего мужчины по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций против РФ.Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя службы, задержанный имеет двойное гражданство - нидерландское и российское.Мужчине заблокировали доступ к личным и корпоративным банковским счетам, а также изъяли запас электронных товаров.
https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821555177.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нидерланды
В мире, Россия, Нидерланды
17:54 07.10.2022 (обновлено: 17:59 07.10.2022)
Стало известно о подозреваемом в поставках микрочипов из Нидерландов России
Подозреваемый в поставках в Россию микрочипов из Нидерландов имеет двойное гражданство