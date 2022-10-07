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Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.10.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли в пятницу два района Донецка из РСЗО "Град", выпустив пять ракет, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:37
2022-10-07T17:37
2022-10-07T17:37
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу два района Донецка из РСЗО "Град", выпустив пять ракет, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из "Града"