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Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града" - РИА Новости, 07.10.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли в пятницу два района Донецка из РСЗО "Град", выпустив пять ракет, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:37

2022-10-07T17:37

2022-10-07T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу два района Донецка из РСЗО "Град", выпустив пять ракет, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины