https://ria.ru/20221007/gosoboronzakaz-1822249316.html
Медведев провел совещание по гособоронзаказу на заводе "Авангард"
Медведев провел совещание по гособоронзаказу на заводе "Авангард" - РИА Новости, 07.10.2022
Медведев провел совещание по гособоронзаказу на заводе "Авангард"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил московский машиностроительный завод "Авангард" и провел совещание по выполнению гособоронзаказа. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:11
2022-10-07T15:11
2022-10-07T15:19
безопасность
дмитрий медведев
россия
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил московский машиностроительный завод "Авангард" и провел совещание по выполнению гособоронзаказа."Предприятие занимает лидирующие позиции в производстве зенитных ракет, комплексов, противоракетной обороны. Здесь очень серьезный государственный оборонный заказ. Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием", - предложил Медведев. По его словам, задачи касаются расширения производства и увеличения количества выпускаемых изделий.Сегодня завод "Авангард" по праву занимает лидирующие позиции в производстве средств противовоздушной и противоракетной обороны. С 2002 года предприятие входит в состав Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз – Антей".Также в структуре завода "АВАНГАРД" имеется инжиниринговый центр, который занимается разработкой продукции гражданского назначения. Среди такой продукции – трубчатые печи для нагрева нефти на магистральных нефтепроводах, работающие на попутном газе, универсальные мобильные насосные станции, предназначенные для перекачки воды, нефти, горюче-смазочных материалов и кислот, а также мобильные пункты питания (столовые) МПП-500.АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в составе которого – свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
https://ria.ru/20221003/rostekh-1821060757.html
https://ria.ru/20220425/s-500-1785274127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев, россия, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
15:11 07.10.2022 (обновлено: 15:19 07.10.2022)
Медведев провел совещание по гособоронзаказу на заводе "Авангард"
Медведев провел совещание по выполнению гособоронзаказа на заводе "Авангард" в Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил московский машиностроительный завод "Авангард" и провел совещание по выполнению гособоронзаказа.
"Предприятие занимает лидирующие позиции в производстве зенитных ракет, комплексов, противоракетной обороны. Здесь очень серьезный государственный оборонный заказ. Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием", - предложил Медведев. По его словам, задачи касаются расширения производства и увеличения количества выпускаемых изделий.
Сегодня завод "Авангард" по праву занимает лидирующие позиции в производстве средств противовоздушной и противоракетной обороны. С 2002 года предприятие входит в состав Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз – Антей".
Также в структуре завода "АВАНГАРД" имеется инжиниринговый центр, который занимается разработкой продукции гражданского назначения. Среди такой продукции – трубчатые печи для нагрева нефти на магистральных нефтепроводах, работающие на попутном газе, универсальные мобильные насосные станции, предназначенные для перекачки воды, нефти, горюче-смазочных материалов и кислот, а также мобильные пункты питания (столовые) МПП-500.
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в составе которого – свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.