https://ria.ru/20221007/gosnagrady-1822368107.html

Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени

Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени - РИА Новости, 07.10.2022

Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право командующим группировками войск вручать от имени главы государства отличившимся военным ряд РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T20:27

2022-10-07T20:27

2022-10-07T20:41

владимир путин

россия

армия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право командующим группировками войск вручать от имени главы государства отличившимся военным ряд госнаград."Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента Российской Федерации военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медаль "За отвагу" и медаль "За спасение погибавших", - говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Добавляется, что вручение госнаград должно проходить в районах боевых действий."Министерству обороны Российской Федерации определить порядок вручения государственных наград Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - сообщается в указе.

https://ria.ru/20220924/nagrady-1819150447.html

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владимир путин, россия, армия, вооруженные силы рф