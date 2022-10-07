Рейтинг@Mail.ru
Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/gosnagrady-1822368107.html
Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени
Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени - РИА Новости, 07.10.2022
Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени
Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право командующим группировками войск вручать от имени главы государства отличившимся военным ряд РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T20:27
2022-10-07T20:41
владимир путин
россия
армия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право командующим группировками войск вручать от имени главы государства отличившимся военным ряд госнаград."Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента Российской Федерации военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медаль "За отвагу" и медаль "За спасение погибавших", - говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Добавляется, что вручение госнаград должно проходить в районах боевых действий."Министерству обороны Российской Федерации определить порядок вручения государственных наград Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - сообщается в указе.
https://ria.ru/20220924/nagrady-1819150447.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0028f31114f8c2f345eeaff1ff94fc42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, армия, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Армия, Вооруженные силы РФ
20:27 07.10.2022 (обновлено: 20:41 07.10.2022)
 
Путин дал право командующим войсками вручать госнаграды от его имени

Путин подписал указ о праве командующих войсками вручать некоторые госнаграды от его имени

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий право командующим группировками войск вручать от имени главы государства отличившимся военным ряд госнаград.
"Предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени президента Российской Федерации военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации и иным лицам, наиболее отличившимся при выполнении задач специальной военной операции, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медаль "За отвагу" и медаль "За спасение погибавших", - говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Добавляется, что вручение госнаград должно проходить в районах боевых действий.
"Министерству обороны Российской Федерации определить порядок вручения государственных наград Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - сообщается в указе.
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 13:34Специальная военная операция на Украине
Участникам спецоперации вручили в госпитале государственные награды
 
Владимир ПутинРоссияАрмияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала