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В курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/gazosnabzhenie-1822186150.html
В курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела
В курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела - РИА Новости, 07.10.2022
В курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела
В посёлке Тёткино Курской области, который был обстрелян со стороны Украины вечером в четверг, восстановили газоснабжение, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:22
2022-10-07T12:22
специальная военная операция на украине
жкх
роман старовойт
карл маркс
курская область
украина
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. В посёлке Тёткино Курской области, который был обстрелян со стороны Украины вечером в четверг, восстановили газоснабжение, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее он отмечал, что при обстреле был повреждён газопровод на улице Карла Маркса."В посёлке Тёткино возобновлено газоснабжение", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.Ранее губернатор отмечал, что во время обстрела Тёткино 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер.Глушковский район, к которому относится посёлок Тёткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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курская область
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жкх, роман старовойт, карл маркс, курская область, украина, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Роман Старовойт, Карл Маркс, Курская область, Украина, Глушковский район
12:22 07.10.2022
 
В курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела

Губернатор Старовойт: в курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. В посёлке Тёткино Курской области, который был обстрелян со стороны Украины вечером в четверг, восстановили газоснабжение, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Ранее он отмечал, что при обстреле был повреждён газопровод на улице Карла Маркса.
"В посёлке Тёткино возобновлено газоснабжение", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор отмечал, что во время обстрела Тёткино 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер.
Глушковский район, к которому относится посёлок Тёткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХРоман СтаровойтКарл МарксКурская областьУкраинаГлушковский район
 
 
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