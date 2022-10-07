https://ria.ru/20221007/gazosnabzhenie-1822186150.html

В курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела

В курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела - РИА Новости, 07.10.2022

В курском поселке Теткино восстановили газоснабжение после обстрела

В посёлке Тёткино Курской области, который был обстрелян со стороны Украины вечером в четверг, восстановили газоснабжение, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:22

2022-10-07T12:22

2022-10-07T12:22

специальная военная операция на украине

жкх

роман старовойт

карл маркс

курская область

украина

глушковский район

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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. В посёлке Тёткино Курской области, который был обстрелян со стороны Украины вечером в четверг, восстановили газоснабжение, сообщил губернатор Роман Старовойт.Ранее он отмечал, что при обстреле был повреждён газопровод на улице Карла Маркса."В посёлке Тёткино возобновлено газоснабжение", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.Ранее губернатор отмечал, что во время обстрела Тёткино 6 октября от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер.Глушковский район, к которому относится посёлок Тёткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

глушковский район

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жкх, роман старовойт, карл маркс, курская область, украина, глушковский район