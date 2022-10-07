https://ria.ru/20221007/gazoprovody-1822345520.html

Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов

Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов - РИА Новости, 07.10.2022

Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:49

2022-10-07T18:49

2022-10-07T19:20

в мире

евросоюз

эммануэль макрон

балтийское море

франция

авария на "северных потоках"

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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях."Мы предложили ряду стран, имеющих газовую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, начать скоординированную операцию – что мы и так регулярно делаем – по обеспечению ее безопасности, а также установить более регулярное наблюдению за ней", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.

https://ria.ru/20221004/potok-1821539813.html

балтийское море

франция

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в мире, евросоюз, эммануэль макрон, балтийское море, франция, авария на "северных потоках"