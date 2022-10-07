https://ria.ru/20221007/gazoprovody-1822345520.html
Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов
Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов - РИА Новости, 07.10.2022
Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:49
2022-10-07T18:49
2022-10-07T19:20
в мире
евросоюз
эммануэль макрон
балтийское море
франция
авария на "северных потоках"
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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях."Мы предложили ряду стран, имеющих газовую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, начать скоординированную операцию – что мы и так регулярно делаем – по обеспечению ее безопасности, а также установить более регулярное наблюдению за ней", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.
https://ria.ru/20221004/potok-1821539813.html
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в мире, евросоюз, эммануэль макрон, балтийское море, франция, авария на "северных потоках"
В мире, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Балтийское море, Франция, Авария на "Северных потоках"
18:49 07.10.2022 (обновлено: 19:20 07.10.2022)
Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов
Макрон предложил ЕС провести совместную операцию по обеспечению безопасности газопроводов