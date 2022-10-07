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Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов - РИА Новости, 07.10.2022
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Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов
Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов - РИА Новости, 07.10.2022
Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:49
2022-10-07T19:20
в мире
евросоюз
эммануэль макрон
балтийское море
франция
авария на "северных потоках"
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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях."Мы предложили ряду стран, имеющих газовую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, начать скоординированную операцию – что мы и так регулярно делаем – по обеспечению ее безопасности, а также установить более регулярное наблюдению за ней", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.
https://ria.ru/20221004/potok-1821539813.html
балтийское море
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в мире, евросоюз, эммануэль макрон, балтийское море, франция, авария на "северных потоках"
В мире, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Балтийское море, Франция, Авария на "Северных потоках"
18:49 07.10.2022 (обновлено: 19:20 07.10.2022)
 
Макрон предложил провести операцию по обеспечению безопасности газопроводов

Макрон предложил ЕС провести совместную операцию по обеспечению безопасности газопроводов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС провести скоординированную операцию по обеспечению безопасности ключевой газовой инфраструктуры в Северном и Балтийском морях.
"Мы предложили ряду стран, имеющих газовую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях, начать скоординированную операцию – что мы и так регулярно делаем – по обеспечению ее безопасности, а также установить более регулярное наблюдению за ней", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран и правительств ЕС в пятницу в Праге.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 19:24
Партия АдГ призвала скорее отремонтировать газопроводы "Северного потока"
 
В миреЕвросоюзЭммануэль МакронБалтийское мореФранцияАвария на "Северных потоках"
 
 
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