https://ria.ru/20221007/frantsiya-1822151245.html
Во Франции на АЗС наблюдают нехватку топлива
Во Франции на АЗС наблюдают нехватку топлива - РИА Новости, 07.10.2022
Во Франции на АЗС наблюдают нехватку топлива
На 15% автозаправочных станций во Франции нет как минимум одного вида топлива из-за продолжающейся уже 11 дней забастовки сотрудников компании TotalEnergies,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:27
2022-10-07T10:27
2022-10-07T10:29
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нормандия
гавр
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ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. На 15% автозаправочных станций во Франции нет как минимум одного вида топлива из-за продолжающейся уже 11 дней забастовки сотрудников компании TotalEnergies, сообщил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в эфире радиостанции RMC в пятницу."15% АЗС в стране на данный момент имеют сложности с несколькими видами топлива. На них отсутствует в особенности дизель по причине забастовки сотрудников TotalEnergies, организованной профсоюзом CGT. Часть НПЗ остается блокирована, на некоторых забастовка уже прекращена", - сообщил он.Веран подчеркнул, что дефицита топлива в стране нет, речь идет исключительно о сложностях с поставками."В некоторых регионах ситуация более напряженная, как, например, в регионе О-де-Франс. Но дефицита топлива нет. Это временные сложности, связанные с поставками топлива на фоне социального движения", - добавил он.За 11 дней забастовки не было достигнуто никаких договоренностей между сотрудниками и руководством компании TotalEnergies."Мы внимательно следим за тем, чтобы было найдено решение этой ситуации и чтобы это социальное движение не приняло такой оборот, который приведет нас к еще более тяжелым последствиям", - заявил он.Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонеф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.Ранее вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин отмечал, что около 40 тысяч детей рискуют столкнуться с невозможностью добраться до школы на будущей неделе из-за дефицита топлива на заправочных станциях.
https://ria.ru/20221006/toplivo-1821960186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нормандия, гавр
В мире, Франция, Нормандия, Гавр
10:27 07.10.2022 (обновлено: 10:29 07.10.2022)
Во Франции на АЗС наблюдают нехватку топлива
Во Франции на АЗС наблюдают нехватку топлива из-за забастовки сотрудников TotalEnergies
ПАРИЖ, 7 окт – РИА Новости. На 15% автозаправочных станций во Франции нет как минимум одного вида топлива из-за продолжающейся уже 11 дней забастовки сотрудников компании TotalEnergies, сообщил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в эфире радиостанции RMC в пятницу.
"15% АЗС в стране на данный момент имеют сложности с несколькими видами топлива. На них отсутствует в особенности дизель по причине забастовки сотрудников TotalEnergies, организованной профсоюзом CGT. Часть НПЗ остается блокирована, на некоторых забастовка уже прекращена", - сообщил он.
Веран подчеркнул, что дефицита топлива в стране нет, речь идет исключительно о сложностях с поставками.
"В некоторых регионах ситуация более напряженная, как, например, в регионе О-де-Франс. Но дефицита топлива нет. Это временные сложности, связанные с поставками топлива на фоне социального движения", - добавил он.
За 11 дней забастовки не было достигнуто никаких договоренностей между сотрудниками и руководством компании TotalEnergies.
"Мы внимательно следим за тем, чтобы было найдено решение этой ситуации и чтобы это социальное движение не приняло такой оборот, который приведет нас к еще более тяжелым последствиям", - заявил он.
Во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies. В прошлый вторник профсоюзы объявили о трехдневной акции протеста с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.
Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр
в Нормандии
, а также НПЗ в коммунах Фейзин и Донж, биоперерабатывающий завод La Mede в коммуне Шатонеф-ле-Мартиг, а также топливное хранилище Гранпюи.
В компании отметили, что забастовка не поставит под угрозу снабжение заправочных станций в краткосрочной перспективе, однако только лишь на завод в Нормандии приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.
Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.
Ранее вице-президент региона О-де-Франс Франк Дерсин отмечал, что около 40 тысяч детей рискуют столкнуться с невозможностью добраться до школы на будущей неделе из-за дефицита топлива на заправочных станциях.