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Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства - РИА Новости, 07.10.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства
Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства - РИА Новости, 07.10.2022
Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства
Фотовыставку о проектах благоустройства в Москве, расположенную на Тверском бульваре, можно посетить до 9 октября, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:09
2022-10-07T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фотовыставку о проектах благоустройства в Москве, расположенную на Тверском бульваре, можно посетить до 9 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столицу вновь вернулось солнце и комфортная температура воздуха – синоптики обещают, что такая погода задержится и на субботу. Чем не повод отправиться на прогулку по городу и заодно посетить нашу фотовыставку на Тверском бульваре. На стендах – проекты благоустройства, реализованные в Москве за последние годы", - говорится в сообщении.Отмечается, что выставка продлится до 9 октября включительно.
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
15:09 07.10.2022
 

Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыФотовыставка о проектах благоустройства в Москве
Фотовыставка о проектах благоустройства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Фотовыставка о проектах благоустройства в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фотовыставку о проектах благоустройства в Москве, расположенную на Тверском бульваре, можно посетить до 9 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столицу вновь вернулось солнце и комфортная температура воздуха – синоптики обещают, что такая погода задержится и на субботу. Чем не повод отправиться на прогулку по городу и заодно посетить нашу фотовыставку на Тверском бульваре. На стендах – проекты благоустройства, реализованные в Москве за последние годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка продлится до 9 октября включительно.
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