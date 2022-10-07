https://ria.ru/20221007/fotovystavka-1822248577.html
Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства
Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства - РИА Новости, 07.10.2022
Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства
Фотовыставку о проектах благоустройства в Москве, расположенную на Тверском бульваре, можно посетить до 9 октября, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:09
2022-10-07T15:09
2022-10-07T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822244889_0:14:729:424_1920x0_80_0_0_e9e8a8b312160f869ef6be00170d380c.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фотовыставку о проектах благоустройства в Москве, расположенную на Тверском бульваре, можно посетить до 9 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столицу вновь вернулось солнце и комфортная температура воздуха – синоптики обещают, что такая погода задержится и на субботу. Чем не повод отправиться на прогулку по городу и заодно посетить нашу фотовыставку на Тверском бульваре. На стендах – проекты благоустройства, реализованные в Москве за последние годы", - говорится в сообщении.Отмечается, что выставка продлится до 9 октября включительно.
https://ria.ru/20220910/fotovystavka-1816230727.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822244889_67:0:632:424_1920x0_80_0_0_4edb76c5799cde635d67b9dc89da5762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы