https://ria.ru/20221007/fotovystavka-1822248577.html

Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства

Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства - РИА Новости, 07.10.2022

Москвичей приглашают посетить фотовыставку о проектах благоустройства

Фотовыставку о проектах благоустройства в Москве, расположенную на Тверском бульваре, можно посетить до 9 октября, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:09

2022-10-07T15:09

2022-10-07T15:09

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фотовыставку о проектах благоустройства в Москве, расположенную на Тверском бульваре, можно посетить до 9 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столицу вновь вернулось солнце и комфортная температура воздуха – синоптики обещают, что такая погода задержится и на субботу. Чем не повод отправиться на прогулку по городу и заодно посетить нашу фотовыставку на Тверском бульваре. На стендах – проекты благоустройства, реализованные в Москве за последние годы", - говорится в сообщении.Отмечается, что выставка продлится до 9 октября включительно.

https://ria.ru/20220910/fotovystavka-1816230727.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы