Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС
Еврокомиссия подготовит предложения по реформе энергорынка к саммиту ЕС в конце октября
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Еврокомиссия подготовит предложения по реформе рынка энергетики к саммиту лидеров стран Евросоюза, который пройдет 20-21 октября, заявил премьер-министр Марио Драги.
"Еврокомиссия подготовит к саммиту ЕС октября предложение, в которое войдет три пункта – снижение цен, получение инструмента солидарности и начало реформы рынка электроэнергии", – сказал он журналистам на полях неформального саммита ЕС в Праге.
Драги заявил, что разделяет предложения еврокомиссаров Тьерри Бретона и Паоло Джентилони по единому европейскому подходу в борьбе с энергетическим кризисом.
"Это очень естественное предложение, особенно после решения Германии. Это то, что нужно для того, чтобы поставить все страны, как те, у которых есть фискальное пространство, так и те, у которых его нет, на равный уровень", - сказал премьер.
По его словам, Чехия как страна-председатель Евросоюза заверила, что намерена провести то число встречи министров энергетики, которое будет необходимо для выработки совместного решения.
Власти Германии для поддержки газовых импортеров планировали с 1 октября текущего года и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого должен был составить 2,4 евроцента за киловатт-час. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг сообщил, что правительство страны введет сдерживание цен на газ, откажется от газового сбора и выделит поддержку до 200 миллиардов евро.