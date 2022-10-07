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Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС - РИА Новости, 07.10.2022
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Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС
Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС - РИА Новости, 07.10.2022
Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС
Еврокомиссия подготовит предложения по реформе рынка энергетики к саммиту лидеров стран Евросоюза, который пройдет 20-21 октября, заявил премьер-министр Марио... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:31
2022-10-07T18:31
германия
италия
прага
еврокомиссия
евросоюз
марио драги
в мире
природный газ
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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Еврокомиссия подготовит предложения по реформе рынка энергетики к саммиту лидеров стран Евросоюза, который пройдет 20-21 октября, заявил премьер-министр Марио Драги.Драги заявил, что разделяет предложения еврокомиссаров Тьерри Бретона и Паоло Джентилони по единому европейскому подходу в борьбе с энергетическим кризисом."Это очень естественное предложение, особенно после решения Германии. Это то, что нужно для того, чтобы поставить все страны, как те, у которых есть фискальное пространство, так и те, у которых его нет, на равный уровень", - сказал премьер.По его словам, Чехия как страна-председатель Евросоюза заверила, что намерена провести то число встречи министров энергетики, которое будет необходимо для выработки совместного решения.Власти Германии для поддержки газовых импортеров планировали с 1 октября текущего года и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого должен был составить 2,4 евроцента за киловатт-час. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг сообщил, что правительство страны введет сдерживание цен на газ, откажется от газового сбора и выделит поддержку до 200 миллиардов евро.
https://ria.ru/20221007/gaz-1822331476.html
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германия, италия, прага, еврокомиссия, евросоюз, марио драги, в мире, природный газ, нефть, европа
Германия, Италия, Прага, Еврокомиссия, Евросоюз, Марио Драги, В мире, Природный газ, Нефть, Европа
18:31 07.10.2022
 
Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС

Еврокомиссия подготовит предложения по реформе энергорынка к саммиту ЕС в конце октября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Еврокомиссия подготовит предложения по реформе рынка энергетики к саммиту лидеров стран Евросоюза, который пройдет 20-21 октября, заявил премьер-министр Марио Драги.
"Еврокомиссия подготовит к саммиту ЕС октября предложение, в которое войдет три пункта – снижение цен, получение инструмента солидарности и начало реформы рынка электроэнергии", – сказал он журналистам на полях неформального саммита ЕС в Праге.
Драги заявил, что разделяет предложения еврокомиссаров Тьерри Бретона и Паоло Джентилони по единому европейскому подходу в борьбе с энергетическим кризисом.
"Это очень естественное предложение, особенно после решения Германии. Это то, что нужно для того, чтобы поставить все страны, как те, у которых есть фискальное пространство, так и те, у которых его нет, на равный уровень", - сказал премьер.
По его словам, Чехия как страна-председатель Евросоюза заверила, что намерена провести то число встречи министров энергетики, которое будет необходимо для выработки совместного решения.
Власти Германии для поддержки газовых импортеров планировали с 1 октября текущего года и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого должен был составить 2,4 евроцента за киловатт-час. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг сообщил, что правительство страны введет сдерживание цен на газ, откажется от газового сбора и выделит поддержку до 200 миллиардов евро.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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ГерманияИталияПрагаЕврокомиссияЕвросоюзМарио ДрагиВ миреПриродный газНефтьЕвропа
 
 
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