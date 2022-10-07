https://ria.ru/20221007/energorynok-1822337198.html

Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС

Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС - РИА Новости, 07.10.2022

Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС

Еврокомиссия подготовит предложения по реформе рынка энергетики к саммиту лидеров стран Евросоюза, который пройдет 20-21 октября, заявил премьер-министр Марио... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T18:31

2022-10-07T18:31

2022-10-07T18:31

германия

италия

прага

еврокомиссия

евросоюз

марио драги

в мире

природный газ

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ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Еврокомиссия подготовит предложения по реформе рынка энергетики к саммиту лидеров стран Евросоюза, который пройдет 20-21 октября, заявил премьер-министр Марио Драги.Драги заявил, что разделяет предложения еврокомиссаров Тьерри Бретона и Паоло Джентилони по единому европейскому подходу в борьбе с энергетическим кризисом."Это очень естественное предложение, особенно после решения Германии. Это то, что нужно для того, чтобы поставить все страны, как те, у которых есть фискальное пространство, так и те, у которых его нет, на равный уровень", - сказал премьер.По его словам, Чехия как страна-председатель Евросоюза заверила, что намерена провести то число встречи министров энергетики, которое будет необходимо для выработки совместного решения.Власти Германии для поддержки газовых импортеров планировали с 1 октября текущего года и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого должен был составить 2,4 евроцента за киловатт-час. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг сообщил, что правительство страны введет сдерживание цен на газ, откажется от газового сбора и выделит поддержку до 200 миллиардов евро.

https://ria.ru/20221007/gaz-1822331476.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, италия, прага, еврокомиссия, евросоюз, марио драги, в мире, природный газ, нефть, европа