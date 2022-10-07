https://ria.ru/20221007/ekologiya-1822143118.html

Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами, заявил Лавров

Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022

Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами, заявил Лавров

Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами для продвижения своих интересов и пытается переложить на других, в том числе РФ, ответственность за промахи в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T09:43

2022-10-07T09:43

2022-10-07T09:43

сергей лавров

россия

политика

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами для продвижения своих интересов и пытается переложить на других, в том числе РФ, ответственность за промахи в политике достижения углеродной нейтральности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нарастает тенденция злоупотребления со стороны развитых стран природоохранными лозунгами в целях продвижения своих узкокорыстных, конъюнктурных, в том числе экономических, интересов. Очевидно, что Запад пытается переложить на других, включая нашу страну, ответственность как за неизбежные промахи в собственной политике по снижению выбросов парниковых газов, так и за более чем вероятный провал глобальных усилий по достижению углеродной нейтральности к середине нынешнего столетия", - говорится в обращении министра на итоговом заседании Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие", опубликованном на сайте министерства.Лавров отметил, что западники давно предпринимают попытки размыть мандат профильных международно-правовых инструментов в области изменения климата.По его словам, одержимость идеологией "климатического кризиса" приобрела у некоторых представителей политических и общественных кругов стран Запада характер болезненной зависимости и квазирелигиозного культа.Он подчеркнул, что Россия твердо привержена углублению взаимоуважительного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах укрепления экологической безопасности на основе принципов международного права."Считаем, что только такой подход способен обеспечить устойчивое развитие в гармонии с природой, позволит найти новые точки соприкосновения с зарубежными партнерами, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие отношений с государствами которого – среди безусловных приоритетов нашей внешней политики", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820514673.html

https://ria.ru/20220831/ekologiya-1813415411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, политика