https://ria.ru/20221007/ekologiya-1822143118.html
Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами, заявил Лавров
Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2022
Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами, заявил Лавров
Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами для продвижения своих интересов и пытается переложить на других, в том числе РФ, ответственность за промахи в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T09:43
2022-10-07T09:43
2022-10-07T09:43
сергей лавров
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами для продвижения своих интересов и пытается переложить на других, в том числе РФ, ответственность за промахи в политике достижения углеродной нейтральности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нарастает тенденция злоупотребления со стороны развитых стран природоохранными лозунгами в целях продвижения своих узкокорыстных, конъюнктурных, в том числе экономических, интересов. Очевидно, что Запад пытается переложить на других, включая нашу страну, ответственность как за неизбежные промахи в собственной политике по снижению выбросов парниковых газов, так и за более чем вероятный провал глобальных усилий по достижению углеродной нейтральности к середине нынешнего столетия", - говорится в обращении министра на итоговом заседании Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие", опубликованном на сайте министерства.Лавров отметил, что западники давно предпринимают попытки размыть мандат профильных международно-правовых инструментов в области изменения климата.По его словам, одержимость идеологией "климатического кризиса" приобрела у некоторых представителей политических и общественных кругов стран Запада характер болезненной зависимости и квазирелигиозного культа.Он подчеркнул, что Россия твердо привержена углублению взаимоуважительного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах укрепления экологической безопасности на основе принципов международного права."Считаем, что только такой подход способен обеспечить устойчивое развитие в гармонии с природой, позволит найти новые точки соприкосновения с зарубежными партнерами, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие отношений с государствами которого – среди безусловных приоритетов нашей внешней политики", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820514673.html
https://ria.ru/20220831/ekologiya-1813415411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, политика
Сергей Лавров, Россия, Политика
Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад использует природоохранные лозунги для продвижения своих интересов
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами для продвижения своих интересов и пытается переложить на других, в том числе РФ, ответственность за промахи в политике достижения углеродной нейтральности, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нарастает тенденция злоупотребления со стороны развитых стран природоохранными лозунгами в целях продвижения своих узкокорыстных, конъюнктурных, в том числе экономических, интересов. Очевидно, что Запад пытается переложить на других, включая нашу страну, ответственность как за неизбежные промахи в собственной политике по снижению выбросов парниковых газов, так и за более чем вероятный провал глобальных усилий по достижению углеродной нейтральности к середине нынешнего столетия", - говорится в обращении министра на итоговом заседании Международной межпартийной конференции "Экологическая политика и устойчивое развитие", опубликованном на сайте министерства.
Лавров отметил, что западники давно предпринимают попытки размыть мандат профильных международно-правовых инструментов в области изменения климата.
"В эти механизмы навязчиво протаскиваются вопросы, не имеющие прямой взаимосвязи с профильной проблематикой. Речь идет о мире и безопасности, миграции, правах человека и гендерном равенстве. Повсеместно распространяется крайне алармистская риторика, которую многократно усиливают ведущие западные СМИ и НПО. Активно насаждаются такие небесспорные концепции, как "экологические права" и "климатическая справедливость", - добавил Лавров.
По его словам, одержимость идеологией "климатического кризиса" приобрела у некоторых представителей политических и общественных кругов стран Запада характер болезненной зависимости и квазирелигиозного культа.
"На этом фоне важно продвигать на международных площадках объединительную экологическую повестку, опирающуюся на разумный баланс между природоохранными аспектами и социально-экономическим развитием на основе научного обоснования всех принимаемых решений", - отметил глава МИД РФ.
Он подчеркнул, что Россия твердо привержена углублению взаимоуважительного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах укрепления экологической безопасности на основе принципов международного права.
"Считаем, что только такой подход способен обеспечить устойчивое развитие в гармонии с природой, позволит найти новые точки соприкосновения с зарубежными партнерами, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие отношений с государствами которого – среди безусловных приоритетов нашей внешней политики", - заключил Лавров.